Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом

На 95-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 29 мая (время московское).

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Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего практически полностью уничтожено одно из промышленных предприятий города. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале. "Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы", - написал Вилкул, отметив, что в ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей.

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В Донбассе российские войска проводят активные боевые действия практически на всех направлениях, главная их цель - окружить Вооруженные силы Украины под Северодонецком и Лисичанском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "На донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. Основная цель — окружение наших войск в районе городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области", - сказано в сообщении.

Согласно обнародованным сведениям, на лиманском направлении российские военные закрепляются на захваченных рубежах в городе Лиман, а штурмовая авиация РФ нанесла три удара по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Диброва. На северодонецком направлении силы РФ при поддержке артиллерии осуществляли наступление в направлении Боровского, что в 5 км к юго-востоку от Северодонецка, однако понесли потери и были вынуждены отступить. На бахмутском направлении российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе населенных пунктов Новолуганское и Камышеваха. Под Авдеевкой они провели интенсивный артиллерийский обстрел вдоль всей линии соприкосновения. На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российская армия вела контрбатарейную борьбу и производила огневое поражение позиций украинских войск, говорится в сообщении ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам, с которым он выступил вечером в субботу, 28 мая, призвал мировое сообщество признать Россию государством-террористом. "Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно отражает реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - заявил глава украинского государства, отметив при этом, что говорить о терроризме со стороны России он намерен и на заседании Европейского совета, которое состоится 30-31 мая.

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 мая 00.00 - 13.59 >>>

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