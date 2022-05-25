 Зеленский: Оккупантам не удастся захватить Лиман или Северодонецк | Новости из Германии об Украине | DW | 27.05.2022

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Украина

Зеленский: Оккупантам не удастся захватить Лиман или Северодонецк

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

На 94-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 28 мая (время московское).

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, российским оккупантам не удастся захватить Лиман или Северодонецк, и во всех населенных пунктах страны не будет альтернативы украинскому флагу. "Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень-очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы на сто дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля", - сказал Зеленский в своем видеообращении. И именно поэтому, по его словам, войска России сосредоточили в Донбассе максимум своих резервов. "Защищаем наше государство так, как это позволяет существующий оборонный ресурс. Делаем все, чтобы усилить его, и мы усилим", - подчеркнул президент Украины.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать из страны в Польшу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако его не пропустили пограничники, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. По ее словам, у Порошенко есть все необходимые для выезда документы.

Хроника событий 27 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 мая 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Виталий Кропман


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