Зеленский поручил изучить переименование России в Московию

Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала свыше 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Ее автор считает, что Московия - историческое название России, которое встречалось на "многих исторических картах" в XVI-XIX веках, уже после того, как Петр I провозгласил государство Российской империей. В петиции также предлагается заменить термин "российский" на "московский", а "Российская Федерация" на "Московская Федерация".
"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", - ответил Зеленский.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поручение украинского президента "очередным свидетельством попытки создания из Украины "анти-России".
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