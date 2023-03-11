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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa
ПолитикаУкраина

Зеленский поручил изучить переименование России в Московию

Жан Рофе
27 мин. назад

Петиция о переименовании России в Московию на сайте президента Украины набрала необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "комплексно проработать" возможность переименовать Россию в Московию в украинском языке. Об этом сообщается в пятницу, 10 марта, в ответе Зеленского на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента.

Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала свыше 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Ее автор считает, что Московия - историческое название России, которое встречалось на "многих исторических картах" в XVI-XIX веках, уже после того, как Петр I провозгласил государство Российской империей. В петиции также предлагается заменить термин "российский" на "московский", а "Российская Федерация" на "Московская Федерация".

"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", - ответил Зеленский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поручение украинского президента "очередным свидетельством попытки создания из Украины "анти-России".

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