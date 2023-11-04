Принятие закона о нацменьшинствах является одним из требований Еврокомиссии к Украине как кандидату на вступление в ЕС. Зеленский заявил, что Украина прошла колоссальный путь в рамках евроинтеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. "Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции", - сообщил он в опубликованном Telegram в субботу, 4 ноября, видеообращении.

По словам Зеленского, Украина прошла колоссальный путь в рамках евроинтеграции, рекордно быстро получила статус кандидата и выполняет "необходимые пункты для открытия переговоров". "Наша внутренняя политика - это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств - членов ЕС", - заявил он.

Принятие закона о нацменьшинствах - требование ЕС

Принятие Украиной закона о нацменьшинствах было одним из требований Еврокомиссии в рамках предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. Новая норма разрешает меньшинствам использовать свой язык в рекламе, СМИ и прочих сферах в местах их проживания. Кроме того, закон обязывает обеспечить школы для национальных меньшинств учебниками на их языках и, а также прилагать усилия для сохранения традиций и культурного наследия нацменьшинств. При этом на время военного положения, действующего в Украине из-за российского вторжения, а также некоторое время после его отмены ряд положений закона не распространяются на россиян.

Еврокомиссия 8 ноября намерена дать оценку выполнения Украиной рекомендаций ЕС по проведению реформ, она повлияет на решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году. Промежуточную оценку в Брюсселе объявили в июне. Оценку "выполнено" Киев получил в двух категориях из семи - это судебная реформа и закон о СМИ. Оценку "существенный прогресс" получила реформа Конституционного суда Украины. Остальные четыре рекомендации: борьба с коррупцией, отмыванием средств, антиолигархическое законодательство и принятие закона о правах нацменьшинств получили оценку "определенный прогресс" и советы по дальнейшей работе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 4 ноября приехала в Киев и заявила об успехах Украины в реализации реформ.

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