Зеленский подписал указ о блокировке "Ростелекома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" в отношении 12 российских юридических лиц. Это следует из документа, размещенного на сайте официального интернет-представительства главы государства. Как уточнило в понедельник, 23 августа, агентство "Интерфакс", указ вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Из постановления следует, что под санкции подпали публичное акционерное общество "Ростелеком", а также закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец". Доступ к этим ресурсам, а также к их субдоменам блокируется.

Кроме того, ограничительные меры распространились на "Бизнес ньюс медиа" - эта российская медиагруппа является учредителем делового издания "Ведомости" - на акционерное общество "ТРК-3", "Новинфо", общества с ограниченной ответственностью "Наше завтра", "Народные новости", "Версия", а также на информационное агентство "Анна-ньюс".

Под санкции подпал Фонд изучения исторической перспективы

Указ действует и в отношении Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь" и печатной компании "Лайт-принт".

Как отмечается в постановлении, министерству иностранных дел Украины предписывается проинформировать органы ЕС, США и других государств о применении санкций и "поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

В обновленном списке - Деркач и Пушилин

Ранее стало известно, что в обновленный список физических лиц вошли, в частности, внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач и глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

Вашингтон считает Деркача российским агентом, причастным к вмешательству в выборы президента США.

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