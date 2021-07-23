 Украина ввела санкции против депутата, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США | Новости из Германии об Украине | DW | 22.08.2021

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Украина

Украина ввела санкции против депутата, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США

Вашингтон считает депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача российским агентом, причастным к вмешательству в президентские выборы в США.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач (справа) и адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в 2019 году в Киеве

Андрей Деркач (справа) и адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в силу санкции в отношении ряда лиц, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в избирательный процесс в США. Как следует из документа, опубликованного в воскресенье, 22 августа, на сайте офиса президента Украины, новые ограничения коснутся, в том числе, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Он находится под санкциями США как "российский агент, пытавшийся повлиять на выборы" в стране. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", - заявил Минфин США. Кроме того, федеральная прокуратура Нью-Йорка подозревает, что Деркач мог через бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани распространять заведомо ложные сведения о Джо Байдене. Украинский депутат эти обвинения отвергает.

Деркач учился в Высшей школы КГБ в Москве (сейчас - Академия ФСБ), сын бывшего главы Службы безопасности Украины. В мае 2020 года он опубликовал аудиозаписи, которые, по словам политика, представляли собой телефонный разговор экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Роль Деркача в уголовном преследовании Порошенко

Как утверждал Деркач, обнародованные им материалы свидетельствуют о влиянии, которое Байден оказывал на тогдашнего президента Украины. Речь шла конкретно о двух эпизодах - отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, с которой был связан сын нынешнего президента США - Хантер Байден, а также о смене украинского правительства в 2016 году и предоставлении Киеву кредита в размере одного миллиарда долларов.

После обнародования этих материалов генеральная прокуратура Украины открыла в отношении Порошенко уголовное производство по делу о государственной измене и злоупотреблении властью.

Кого еще коснутся новые санкции Киева

Кроме Андрея Деркача, санкции, подразумевающие, кроме прочего, заморозку активов и запрет на финансовые транзакции, коснутся бывшего украинского дипломата в Вашингтоне Андрея Телиженко и Константина Килимника - политического консультанта, который сотрудничал с Полом Манафортом и, по данным США, действовал в сговоре с Деркачом. Манафорт возглавлял избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа с июня по август 2016 года.

Что касается Андрея Телиженко, то его Минфин США считает бывшим рядовым украинским дипломатом, "который организовывал встречи Деркача и людей из США, чтобы помочь распространять ложные утверждения о международной коррупции в Украине". По данным издания The Washington Post, Телиженко в 2015-2016 годах работал в посольстве Украины в США, а перед этим - в Генпрокуратуре в Киеве.

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    Автор: Виталий Кропман


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