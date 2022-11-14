Зеленский обнародовал "Формулу мира" из 10 пунктов

На 265-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 15 ноября (время московское).

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В своем обращении к саммиту "большой двадцатки" Владимир Зеленский называл G20 "Группой девятнадцати", видимо, исключая из ее состава Россию. Украинский лидер осудил "безумные угрозы ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники" и поблагодарил участников саммита, кроме России, за солидарность в вопросе недопустимости применения ядерного оружия: "Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете".

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Владимир Зеленский в выступлении перед участниками саммита G20 обнародовал предложения Украины по достижению мира с Россией. В плане, получившем название "Формула мира", - 10 пунктов.

1. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины.

2. Обеспечение продовольственной безопасности Украины.

3. Обеспечение энергетической безопасности Украины.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

6. Вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

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Министерство обороны России в последние дни стало больше заявлять о территориальных достижениях в Донецкой области, вероятно, чтобы подчеркнуть, что российские силы активизируют операции в Донецкой области после вывода войск с правого берега Херсонской области, указывает Институт изучения войны (ISW). По оценке аналитиков, российские силы, вероятно, вернут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области, что может привести к активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области. Успехи, которых российские силы, возможно, добьются в этих районах в ближайшие дни и недели, вряд ли будут оперативно значимыми; скорее всего МО РФ, делает более конкретные территориальные заявления, чтобы создать информационные условия для освещения успехов России в Донецкой области и отвлечь внимание от недовольства потерями в Херсонской области, говорится в ежедневной сводке ISW.

++07.50++

США рассматривают возможность модифицировать ударные беспилотники Gray Eagle для последующих поставок их в Украину, сообщает телеканал CNN . Одной из задач, которые планирует решить Пентагон, является внесение таких изменений в конструкцию БПЛА, которые позволили бы предотвратить получение противником данных об использованных при создании Gray Eagle секретных технологий. Источники телеканала утверждают, что такие модификации возможны, но это потребует времени.

++07.00++

Владимир Зеленский призвал создать международный орган, который закрепит "ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности", направленные на предотвращение новых попыток агрессии со стороны РФ. Эту идею он высказал в видеообращении к участникам саммита G20, проходящего в Индонезии. Кроме того, украинский лидер в очередной раз призвал организовать международный трибунал, целью которого будет привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях РФ в Украине.

++06.20++

Беларусь привлекла дополнительные подразделения милиции и ОМОН в граничащие с Украиной регионы - как утверждает министр внутренних дел республики Иван Кубраков, "меры безопасности" были усилены в 14 районах Брестской и Гомельской областей страны. Кроме того, уровень охраны повышен в территориальных органах внутренних дел Беларуси.

Киев призвал власти Сербии отказать RT в праве на вещание

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Киев призывает власти Сербии отказать в праве на вещание в стране телеканалу Russia Today (RT) - об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Дипломат отметил, что в эфире RT "регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев", сам канал "не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой", а сербские власти должны понимать, "что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии". Кроме того, по словам Николенко, "предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет соответствовать курсу Сербии на получение членства в ЕС", который ранее ввел против СМИ санкции.

Согласно сообщениям о возможном начале вещания RT на сербском языке, главным редактором канала станет Елена Милинчич - дочь Любинки Милинчич, возглавляющей редакцию ресурса Sputnik Srbija, который, как и Russia Today, относится к российскому государственному медиахолдингу "Россия сегодня".

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил флаг РФ с символом опустошения, рассказывая о ситуации в освобожденном Херсоне в своем ежедневном обращении к гражданам.

"Когда есть украинское знамя, есть цивилизованность. Есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и разрушается, когда приходят оккупанты. Вот что значит русский флаг - полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами - специально. Вот их спецоперация. В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Совершенно все важные объекты в городе и области заминированы", - так Зеленский высказался о разрушениях на территориях, которые оставили российские войска.

++04.00++

Правительство Замбии потребовало от РФ разъяснить обстоятельства вербовки и гибели гражданина африканской страны, который с 2020 года отбывал тюремный срок в России, но в сентябре погиб в ходе боевых действий в Украине.

Ранее МИД Замбии заявил, что 23-летний Лемехани Натан Ньиренда, отправившийся учиться в РФ, но затем попавший в тюрьму, 22 сентября погиб в Украине - его тело было отправлено в Ростов-на-Дону и вскоре будет возвращено на родину. При этом в законах РФ, касающихся заключений контрактов о воинской службе, указано, что ей не могут подлежать люди с судимостью - вне зависимости от их гражданства.

++03.20++

В Казахстане приостановили организацию запланированного на 2023 год концерта российской певицы Полины Гагариной, которая открыто поддерживает российскую агрессию в отношении Украины. Анонс концерта, который должен был состояться в Алматы 14 февраля, пропал с сайта самой Гагариной, с сайта организатора мероприятия и с сайтов по продаже билетов. Официально о причинах удаления информации не сообщалось, но ранее жители республики раскритиковали идею о проведении концерта "Z-артистки" в стране.

Украина наградила трех немецких журналистов орденами

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Украина наградила трех немецких журналистов орденами "За заслуги" 3-й степени за освещение ситуации в стране в немецких медиа. Награды получили главный редактор Die Welt Ульф Пошардт (Ulf Poschardt), а также замглавреда и редактор отдела политики издания Bild Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer) и Юлиан Рёпке (Julian Röpcke). Кроме того, ордена получат несколько журналистов из Польши, Латвии и США, министр обороны Литвы Арвидас Ануджаускас, экс-министр обороны Италии Лоренцо Герини, глава польского МИДа Збигнев Рау и совладелец турецкого производителя беспилотников Baykar Сельчук Байрактар.

++02.00++

Россия вывезла из Украины 10764 ребенка с начала войны, заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук на видеоконференции Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и послов стран G20. Присутствовавший на встрече глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что принудительная депортация детей из страны во время вооруженных конфликтов относится к военным преступлениям.

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Военный комиссариат Брестской области разместил на официальном сайте госзакупок Беларуси заказ на печать 180 тысяч мобилизационных повесток. Напечатанные бланки ведомство хочет получить от изготовителей до конца 2022 года. Само задание на печать как повесток, так и других документов для воинского учета, если исходить из данных в приложенных к заказу документах, было сформулировано 31 октября.

Ранее Генштаб ВСУ указал, что власти Беларуси объявили заказ на изготовление как минимум 50 тысяч повесток до конца года.

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Пентагон заключил несколько контрактов с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд американской армии. Новые РСЗО должны компенсировать количество систем HIMARS, которые были отправлены Украине. Общая сумма контрактов составляет около 520 млн долларов, пишет издание Washington Examiner со ссылкой на замглавы Минобороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Билла Лапланта.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли назвал самые горячие точки на фронте. Наиболее активно противник атакует, по словам Залужного, на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка. При этом он отметил, что в целом "ситуация стабильная и контролируемая". "Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении", - написал Залужный в Telegram , сообщив о телефонном разговоре.

Хроника событий 14 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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