Зеленский обещает построить в Украине большой военно-морской флот

Украина намерена к 2035 году построить большой военно-морской флот, заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма. Сообщение об этом интервью пресс-служба Зеленского в четверг, 19 августа, разместила на официальном сайте президента Украины.

По словам Зеленского, развитие ВМФ будет реализовано в три этапа - до 2024-го, 2030-го и 2035 года. "Вопрос Крыма - это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Мы над этим работаем. Есть задача к 2035 году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в стране создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Однако, по его словам, "Украина не может ждать 20 лет, пока в стране появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому власть начнет строить флот, в том числе и в других государствах". В конце июля Украина подписала соглашение с государственным оборонным концерном Турции о строительстве двух корветов.

Зеленский: Украину поддерживают ЕС, Великобритания и США

Кроме того, Зеленский пообещал создать в стране несколько военно-морских баз, первая из которых вскоре начнет строиться в Бердянске. По его словам, эту идею поддерживают в Европейском Союзе, Великобритании и США. "У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие военно-морских сил. - Ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", - сообщил Зеленский. В июне нынешнего года Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве.

Зеленский также сообщил, что Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в Черном и Азовском морях. "Это не только вопрос (международных военно-морских учений. - Ред.) Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего министерства обороны с США и странами Евросоюза.Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", - сказал он.

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