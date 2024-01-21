Зеленский: Не вижу потребности мобилизовать 500 тыс. человек

Президент Украины заявил, что не видит "достаточно понятных деталей", говорящих о том, что необходимо мобилизовать полмиллиона человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации на войну 500 тысяч человек. Об этом он сказал в интервью телеканалу Channel 4 News, опубликованном в воскресенье, 21 января.

"Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - сказал Зеленский. Президент также подчеркнул, что вопрос мобилизации, по его мнению, это прежде всего "вопрос справедливости". "Потому что есть люди, которые с первого дня на войне. То, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности людям их заменить, им отдохнуть", - объяснил глава государства.

"Они заслуживают справедливости, что их заменят другие. И если не хватает людей, натренированных, профессиональных, то надо людям военным дать инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а затем подготовить - это очень важно", - продолжил Зеленский, назвав закон о мобилизации "умным и справедливым".

По словам Зеленского, в случае мобилизации людям важно знать, что они пройдут должную подготовку и получат все необходимое обмундирование. "Он не может идти прямо во тьму, просто идти и не знать, на сколько он идет. То есть вопросов очень много. Вся история о мобилизации - это, прежде всего, вопрос справедливости", - заключил президент.

Закон о мобилизации в Украине

В конце декабря 2023 года украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, но 11 января его вернули на доработку. В первой версии законопроекта правительство среди прочего предлагало снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, разделить граждан на две категории - "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию - "ограниченно годен", а также установить перечень тех, кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва.

Кроме того, предлагается упростить порядок вручения повесток. Согласно законопроекту, ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Для уклонистов предлагается установить ряд ограничений. Им могут грозить запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, вождение машины и получение кредитов.

Глава ГУР Кирилл Буданов: Украине не обойтись без мобилизации

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил о необходимости мобилизации в стране из-за дефицита людей на фронте. "Невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации", - сказал он в интервью Financial Times.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимую нехватку личного состава, однако и у России с этим проблемы.

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