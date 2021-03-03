Зеленский допустил разрыв контактов с неподконтрольными районами Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский допустил полный разрыв контактов с территориями Донбасса, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов. Вопрос об осуществлении плана возведения "стены" в Донецкой и Луганской областях должен решать народ Украины на референдуме, заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ТСН вечером в четверг, 24 июня.

Тем самым он прокомментировал предложение главы президентского офиса Андрея Ермака "построить стену" в Донбассе, если переговоры об урегулировании конфликта в различных форматах потерпят фиаско.

Зеленский подтвердил подготовку спецоперации для ареста "вагнеровцев"

Одновременно Владимир Зеленский косвенно подтвердил подготовку спецоперации по задержанию Украиной боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые в 2020 году были задержаны в Беларуси и впоследствии освобождены. Она готовилась зарубежными спецслужбами, заявил далее президент Украины, но не указал, какими именно. По словам Зеленского, он рад, что осуществить операцию не удалось. По данным СМИ самолет с бойцами ЧВК Вагнера, летевший из Минска в Стамбул, планировалось посадить в Киеве и затем арестовать россиян.

В конце июля 2020 года в Беларуси были задержаны 33 гражданина РФ, которых власти в Минске назвали "наемниками ЧВК Вагнера" и заподозрили в подготовке беспорядков перед выборами в республике. В свою очередь Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях в Донбассе, а девять из них являются украинскими гражданами. 12 августа генпрокурор Украины обратился к Беларуси с запросами о выдаче 28 человек, включая девятерых граждан Украины. 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила о возвращении на родину россиян, задержанных в Беларуси. По данным ведомства, в страну вернулись 32 человека из 33.

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