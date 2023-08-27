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Зеленский назвал невоенный путь демилитаризации РФ в Крыму

Даниил Сотников
28 августа 2023 г.

В случае выхода ВСУ на границы Крыма, Россию можно будет "дожать" в вопросе демилитаризации на полуострове, считает президент Украины.

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Российский военный корабль в Керченском проливе
Российский военный корабль в Керченском проливеФото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Если ВСУ удастся выйти на административные границы Крыма, то вопрос "демилитаризации России" на территории полуострова можно будет решить политически, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук, вышедшем в воскресенье, 27 августа.

"Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего, о тех, кто это будет выполнять", - сказал Зеленский.

Таким образом президент ответил на просьбу уточнить свои слова, сказанные на саммите Крымской платформы 23 августа. "Не уверен, что мы вправе сегодня говорить о военной деоккупации Крыма публично", - сказал тогда Зеленский. 

Обсуждение деоккупации Крыма

Накануне руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что убежден, что освободить Крым Украина сможет "комбинированным путем. "Комбинированным путем - это не только дипломатическим, не только военным, есть еще много разных вариантов. Но без военных действий это невозможно. Как я говорил все эти годы...Комбинированным путем мы все вернем. Что это такое - я сейчас не буду давать разъяснения", - сказал Буданов.

Украинская сторона неоднократно сообщала, что работает над комплексом экономических и социальных шагов по деоккупации и реинтеграции Крыма. По словам Зеленского, Украина готова к долгосрочной войне при условии, что это не повлечет человеческих потерь среди населения. "Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы, по примеру Израиля", - сказал он.

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