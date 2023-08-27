Зеленский назвал невоенный путь демилитаризации РФ в Крыму

В случае выхода ВСУ на границы Крыма, Россию можно будет "дожать" в вопросе демилитаризации на полуострове, считает президент Украины.

Если ВСУ удастся выйти на административные границы Крыма, то вопрос "демилитаризации России" на территории полуострова можно будет решить политически, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук, вышедшем в воскресенье, 27 августа.

"Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего, о тех, кто это будет выполнять", - сказал Зеленский.

Таким образом президент ответил на просьбу уточнить свои слова, сказанные на саммите Крымской платформы 23 августа. "Не уверен, что мы вправе сегодня говорить о военной деоккупации Крыма публично", - сказал тогда Зеленский.

Обсуждение деоккупации Крыма

Накануне руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что убежден, что освободить Крым Украина сможет "комбинированным путем. "Комбинированным путем - это не только дипломатическим, не только военным, есть еще много разных вариантов. Но без военных действий это невозможно. Как я говорил все эти годы...Комбинированным путем мы все вернем. Что это такое - я сейчас не буду давать разъяснения", - сказал Буданов.

Украинская сторона неоднократно сообщала, что работает над комплексом экономических и социальных шагов по деоккупации и реинтеграции Крыма. По словам Зеленского, Украина готова к долгосрочной войне при условии, что это не повлечет человеческих потерь среди населения. "Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы, по примеру Израиля", - сказал он.

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