"Защитим наши школы": поляки вышли на протест в Вильнюсе

Несколько сотен поляков в субботу, 23 марта, вышли в Вильнюсе на акцию протеста против обсуждаемого закрытия школ, в которых преподают на национальных языках. Сейчас в Литве 11 300 школьников учатся на польском, 16 800 - на русском и более 230 - на белорусском языке. В Союзе поляков утверждают, что в Литве началась кампания против школ национальных меньшинств.

Демонстрация началась у здания парламента, откуда люди проследовали к зданию правительства и дошли до Дворца президента. Участники несли плакаты "Требуем справедливости в образовании", "Руки прочь от польского образования", "Образование на польском - основа патриотизма", "Остановите дискриминацию против национальных меньшинств" и "Защитим наши школы".

Протестующие поляки в Вильнюсе с плакатами в поддержку образования на польском языке Фото: Daria Bernstein/DW

Участники протеста недовольны, что власти требуют создать в польскоязычных школах отдельные классы с обучением на литовском языке. "Наши родители ценой огромных усилий сохранили образование на родном языке, теперь эта задача лежит на нашем поколении", - заявили организаторы акции.

Обсуждение судьбы школ на национальном языке

Поляки - самое большое национальное меньшинство в Литве. На них приходится 6,5% населения страны, далее следуют русские - 5% и белорусы - 1%. Еще в начале учебного года в министерстве образования Литвы заявляли, что не планируют закрывать школы с национальным языком обучения. Речь шла, прежде всего, о русскоязычных школах, поскольку такую реформу начали в Латвии и Эстонии.

Однако в январе 2024 министр образования Гинтаутас Якштас сменил риторику. "Мы обсуждаем с командой, есть ли возможность постепенно закрыть школы для русского меньшинства. Мы хотели бы принять решение на государственном уровне, чтобы эти школы начали исчезать, потому что понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве", - цитирует политика агентство ELTA.

В Литве выросло число детей, учащихся на русском языке

За последние 15 лет количество детей, обучающихся на русском языке, увеличилось с 9,5 тысяч до 11,5 тысяч. Около 1,5 тысяч - это дети украинцев, бежавших от войны, и белорусов, бежавших от режима Лукашенко. Согласно закону о национальных меньшинствах, в районах, где традиционно проживает многочисленное национальное меньшинство, муниципалитет гарантирует обучение на языке национального меньшинства по требованию общины.

Заявление Якштаса возмутило многих родителей, против такой идеи сразу выступили несколько министров и депутатов, а также департамент национальных меньшинств. Министр юстиции Эвелина Добровольская заметила, что в случае отказа от преподавания на русском языке, возникнут сложности с поиском учителей, способных работать, поскольку их не хватает и в литовских школах.

Школы для национальных меньшинств в Литве

Школы для национальных меньшинств работают по тем же учебным программам, что и обычные. Их отличие в том, что основной язык обучения - русский, белорусский или польский, а литовский преподают как отдельный предмет. Изучение государственного языка является обязательным, начиная с детского сада. Кроме того, все выпускники должны сдать экзамен по литовскому языку и литературе для получения аттестата о среднем образовании. Уровень сложности экзамена одинаковый, независимо от языка обучения.

В феврале 2024 в Министерстве образования заявили, что закрывать школы все же не планируют, но чиновники рассматривают "дополнительные возможности для учащихся школ национальных меньшинств изучать литовский язык на более высоком уровне". Этот план затрагивает все школы нацменьшинств, в том числе 65 школы с польским языком обучения (для сравнения русскоязычных - 26, белорусскоязычных - 1).

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