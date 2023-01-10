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Подготовка самолета Cosmic Girl с ракетой LauncherOne к старту
Подготовка самолета Cosmic Girl с ракетой LauncherOne к стартуФото: Virgin Orbit/AP/picture alliance
НаукаВеликобритания

Запущенная с территории Британии ракета не вышла на орбиту

Александра Иванова
1 ч. назад

Компания Virgin Orbit произвела первый в истории запуск космического аппарата с территории Великобритании.

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Ракета LauncherOne, запуск которой в ночь на вторник, 10 января, произвела американская компания Virgin Orbit, не смогла достичь околоземной орбиты из-за "аномалии", сообщила пресс-служба. Это был первый в истории запуск компанией Virgin Orbit космического аппарата на орбиту с территории Великобритании.

Ракета-носитель, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников, находилась на борту модифицированного самолета Boeing-747 под названием Cosmic Girl. Он взлетел поздно вечером 9 января из аэропорта Ньюки на юго-западе Англии.

Через полтора часа после взлета, находясь на высоте 10,7 км над Атлантическим океаном, самолет выпустил ракету. Однако удачно завершить миссию под названием "Start Me Up" не удалось. Ракета запустила двигатель первой ступени и начала подъем на низкую околоземную орбиту, но так и не смогла завершить его.

Между тем самолет Boeing-747 благополучно приземлился в Корнуолле. Сообщается, что спутники, которые должна была вывести на орбиту ракета LauncherOne, могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Развитие космической промышленности в Великобритании

Базирующаяся в Калифорнии компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона с 2021 года успешно осуществила четыре аналогичных запуска ракет над Тихим океаном с территории США.

Аэропорт Ньюки - один из семи космопортов, которые собирается развивать Великобритания. Ожидается, что в течение 2023 года на территории Шотландии будет произведен первый вертикальный запуск ракеты. Правительство Соединенного Королевства рассчитывает, что в ближайшие 10 лет объем рынка в сфере космической промышленности страны составит 3,8 млрд фунтов стерлингов (4,3 млрд евро).

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