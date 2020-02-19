 Миллиардер Ричард Брэнсон вернулся на Землю после суборбитального полета | Экономические новости из Германии | DW | 11.07.2021

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Экономика

Миллиардер Ричард Брэнсон вернулся на Землю после суборбитального полета

Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на девять дней раньше своего конкурента - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.

USA | Weltraumflug von Virgin Galactic Gründer Richard Branson

Космолет Virgin Galactic с 71-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту в воскресенье, 11 июля, вернулся на Землю после старта с космодрома в Нью-Мексико. Корабль-носитель совершил горизонтальный взлет и поднялся на высоту 15 километров. Затем ракетоплан Unity отсоединился от базового корабля, чтобы подняться на высоту в 80 километров, где проходит условная граница околоземной орбиты и космоса.

Кораблем управляли два профессиональных пилота, на борту были четыре пассажира, включая самого Брэнсона. После отключения ракетного двигателя они смогли отстегнуть ремни безопасности и испытать невесомость. Вскоре после этого ракетоплан начал возвращение на Землю. Полет продлился около двух часов. 

"Это прекрасный день для полета в космос", - написал в своем Twitter-аккаунте Брэнсон.

Борьба за лидерство в сфере космического туризма

Владелец Virgin Galactic объявил дату старта после того, как свой аналогичных полет на границу околоземной орбиты на 20 июля анонсировал основатель Amazon Джефф Безос. Безос летит на корабле, построенном его компанией Blue Origin.

До сих пор туристические полеты в космос совершали только семь человек, и все они летали в 2000-х годах на российском корабле "Союз", который пристыковывался к МКС. Virgin Galactic планирует уже в 2022 году начать регулярные космические туры. Более 600 человек уже забронировали билеты на полет в космос с компанией Virgin Galactic по цене от 200 000 до 250 000 долларов.

Blue Origin Безоса еще не открыла продажу билетов и даже не объявила их стоимость, но накануне вылета Брэнсона, компания объявила, что поднимет своих клиентов выше условной границы околоземной орбиты и полет будет дольше по времени.

Ранее о планах в 2022 году начать космические туры объявила SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Компания рассказала о планах тура вокруг Луны и подписала соглашение о сотрудничестве с американской космической туристической компанией Space Adventures, чтобы отправить 4 человек в столь далекое космическое путешествие, какое еще никто из туристов не совершал.

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