Замок Мильденштайн - детский сад для принцев и принцесс

Замок Мильденштайн (Burg Mildenstein) в небольшом восточногерманском городе Лайсниг был заложен более тысячи лет назад на высоком скалистом утесе над рекой Мульде - притоком Эльбы. Является одним из старейших замков Саксонии.

История Мильденштайна богата на события, но какого-либо выдающегося значения он никогда не имел. Был заложен в 922 году при короле Восточно-Франкского королевства Генрихе I Птицелове (Heinrich der Vogeler), у которого есть еще несколько менее известных исторических прозвищ. Одно из них - Heinrich der Burgenbauer, то есть Генрих Строитель замков. Первое письменное упоминание этого укрепления в Лайсниге датировано 1146 годом.

Замок Мильденштайн на фотографии около 1910 года Фото: akg-images/picture-alliance

На протяжении веков замок использовали для охраны своих территорий представители нескольких княжеских родов - Салического, Гогенштауфенов, Веттинов, но он никогда не являлся резиденцией этих правителей, даже временной. Представители Веттинов и сейчас находятся на европейских тронах - в Великобритании и Бельгии, это Виндзорская и Саксен-Кобург-Готская династии.

Мильденштайн и Барбаросса

Начальный период истории этого укрепления связан с именем будущего императора Священной Римской империи - Фридриха I Барбароссы (Friedrich Barbarossa), который приобрел Мильденштайн в 1147 году. Тогда он перешел во владение династии Гогенштауфенов. Уже через несколько лет в результате обмена Мильденштайн стал имперской собственностью и был включен в систему оборонительных сооружений на славянских территориях, только что занятых в X веке. В 1188 году в замке некоторое время располагалась канцелярия Барбароссы. Здесь император подписывал грамоты и другие документы.

Замок Мильденштайн на плане города Лайсниг, 1753 год Фото: public domain

До 1356 года имперский замок управлялся бургграфами - назначаемыми императором должностными лицам, но затем полностью перешел под контроль маркграфов Мейсена из саксонской династии Веттинов, которые превратили Мильденштайн в один из опорных пунктов своей административной и военной власти в регионе.

В XIV веке при маркграфе Вильгельме I (Markgraf Wilhelm I) замок перестроили, дополнив зданиями для репрезентативных и управленческих целей. Так здесь появились господский дом, пажеский корпус, зерновой склад. В центре возвышается грозная и неприступная средневековая башня бергфрид - последнее убежище на случай осады и штурма. Напротив нее сохранилась романская часовня 1100 года постройки.

"Детский сад"

В середине XV века замок служил в качестве своего "детского сада" для саксонских принцесс и принцев - многочисленных дочерей и сыновей курфюрста Фридриха II Кроткого (Friedrich der Sanftmütige) и Маргариты Австрийской (Margaretha von Österreich).

Впервые они прибыли сюда на летние месяцы в 1447 году в сопровождении воспитателей, поваров, слуг, учителей и шута. Маргарита Австрийская, когда дети находились в Мильденштайне, регулярно писала им письма и направляла подарки.

В качестве княжеского "детского сада" замок использовался вплоть до 1459 года. Этому периоду здесь посвящена постоянная экспозиция, открывшаяся после окончания реставрационных работ в господском доме в 2017 году.

Замок Мильденштайн. Фотографии

Замок Мильденштайн и долина реки Мульде Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Ворота замка Мильденштайн Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Господский дом после окончания реставрационных работ в 2017 году Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Крыши городских домов и замок в Лайсниге Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Кухня в замке Мильденштайн после реставрации Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Сувенирные банкноты с изображением замка Мильденштайн Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Главная башня замка - бургфрид Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Средневековый замок в последующие эпохи

В 1637-1644 годах во время Тридцатилетней войны замок неоднократно осаждали, некоторые части были сильно разрушены. В 1706-1707 годах здесь жил польский король Станислав I Лещинский - конкурент курфюрста Саксонии и также короля Польши Августа Сильного (August der Starke). В 1708 году часть замка отвели под суд, тюрьму и служебные квартиры. В конце XVIII века некоторые постройки снесли из-за ветхости и угрозы обрушения. Свое военное и оборонительное значение Мильденштайн к тому времени уже давно утратил.

В следующем веке вокруг замка разбили романтический парк с новыми руинами, то есть современной имитацией древних развалин. В 1875 году по инициативе горожан здесь приступили к реставрации центральной башни - бергфрида, на которой оборудовали смотровую площадку.

Музей и экспозиции

Первый краеведческий музей в Мильденштайне открыли в 1890 году. При этом тюрьма, занимавшая один из корпусов, работала вплоть до 1952 года. После закрытия ее двери распахнули для туристов, разместив в бывшей темнице средневековые и более современные экспонаты о судопроизводстве, наказаниях и пытках. В бывшем тюремном тракте посетителей встречают вечный узник - манекен в арестантской робе, сидящий на топчане в камере, и надзиратель с огромной связкой ключей.

Другие экспозиции в замке посвящены более приятным вещам. В них выставлены предметы домашней утвари, обувь, а также мебель - от простых крестьянских столов и стульев до целой комнаты, обставленной в стиле бидермейер.

Посетители замка Мильденштайн (www.burg-mildenstein.de ) также могут приять участие в интерактивной игре - попытаться найти сокровища маркграфа Мейсена Вильгельма I Одноглазого (Wilhelm der Einäugige), на что потребуется полтора-два часа. Во время игры нужно найти ответы на много разных загадок, перемещаясь по территории замка, чтобы попасть в тайную комнату где-то в здешнем темном подземелье…