"Замедление" YouTube в России связали с прямой линией Путина

Российские мобильные операторы МТС, "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и Yota замедлили доступ к серверам, раздающим видео платформы YouTube. Об этом сообщило в четверг, 19 декабря, издание The Moscow Times (МТ) со ссылкой на данные мониторинга доступности с использованием мощностей сотовых операторов. "Из свободного интернета запрос к контрольной точке отрабатывает за 0,036 с в среднем. Из России сейчас больше 70 процентов запросов работает больше 10 секунд, оставшиеся 30% - от 7 до 10 секунд", - приводит издание слова собственного IT-эксперта, давшего оценку масштабов замедления.

Замедление работы YouTube в России началось с августа, а новый этап - с 15 декабря, следует из внутренней статистики Google. Ранее на замедление работы наиболее популярного во всем мире видеохостинга в основном наблюдалось у провайдеров домашнего интернета. "Представитель Google рассказал, что компании известно о жалобах пользователей на недоступность YouTube в России, но подчеркнул, что это не связано с техническими проблемами или действиями со стороны компании", - говорится в материале МТ.

Жалобы на проблемы с доступом к сервису резко участились с 18 декабря

По данным источника издания "Медуза", один из российских операторов связи подтвердил, что с 18 декабря начало поступать большое количество жалоб пользователей на проблемы с доступом к YouTube. Рост пришелся примерно на 21.00 мск, и жалобы продолжают поступать. "Если раньше после замедления было 10 тысяч жалоб в день, то сейчас их количество превышает 40 тысяч в день", - уточнил источник.

Источник допустил, что еще большее "замедление" может быть связано с прямой линией президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Во время этой итоговой пресс-конференции Путин отметил, что ответственность за ухудшение работы YouTube лежит на самой платформе и что претензии Роскомнадзора к видеохостингу обоснованны. Для нормального функционирования YouTube в России сервис "обязан соблюдать местные законы", а проблемы с доступом возникли в том числе на фоне западных ограничений, заявил Путин.

Роскомнадзор заявил об "основаниях для мер против YouTube"

Роскомнадзор заявил, что "видит основания для принятия мер" против платформы YouTube. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Конкретно Роскомнадзор обвиняет YouTube в "многочисленных нарушениях российского законодательства" и "неуважении" к России и ее гражданам, следует из сообщения.

"Начав с отечественных СМИ, журналистов и общественных деятелей, в текущем году американская компания стала блокировать видео российских музыкантов. Причем не отдельные произведения, а каналы целиком, популярные у российских пользователей", - цитирует заявление Роскомнадзора также онлайн-издание "Хайтек".