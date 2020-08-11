Закрытие дипмиссии России при НАТО: "заморозка" отношений с альянсом? (19.10.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Что думают на Западе о последствиях и рисках этого шага - в материале DW.
По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.
Озвученный в деле Ивана Сафронова немецкий след якобы ведет к Демури Воронину, арестованному в начале года в Москве по схожим обвинениям. DW поговорила с теми, кто его знал.
Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО и бюро альянса в Москве. Что представляли собой эти миссии и какие контакты останутся между НАТО и РФ - у DW.
Руководство альянса решило вдвое сократить российскую миссию при НАТО, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив еще две позиции. РФ идет на ответные шаги.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия