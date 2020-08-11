 Закрытие дипмиссии России при НАТО: ″заморозка″ отношений с альянсом? (19.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 19.10.2021

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Закрытие дипмиссии России при НАТО: "заморозка" отношений с альянсом? (19.10.2021)

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Что думают на Западе о последствиях и рисках этого шага - в материале DW.

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