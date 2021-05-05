Закон о решающей роли СССР в победе над нацизмом принят в первом чтении

Госдума РФ во вторник, 25 мая, поддержала в первом чтении законопроект о запрете публично отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии" и "гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы".

В случае окончательного принятия документа и вступления закона в силу после подписания его президентом РФ Владимиром Путиным в России, кроме прочего, будет запрещено публично отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии.

Согласно документу, ограничения будут распространяться на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, размещаемых в СМИ и интернете.

В начале апреля 2021 года, после судебного процесса в отношении оппозиционера Алексея Навального по делу о "клевете" на ветерана, президент России Владимир Путин одобрил поправки об административной и уголовной ответственности за публичное оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь за такие действия можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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