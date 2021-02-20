 Приговор Навальному по делу о ″клевете на ветерана″ оставлен в силе | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2021

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Россия

Приговор Навальному по делу о "клевете на ветерана" оставлен в силе

Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального и его адвокатов, которые требовали оправдать оппозиционера.

Алексей Навальный на мониторах в Бабушкинском райсуде 29 апреля

Алексей Навальный участвовал в заседании 29 апреля по видеосвязи

Бабушкинский районный суд Москвы в четверг, 29 апреля, оставил в силе приговор оппозиционному политику Алексею Навальному, вынесенный в феврале по так называемому делу о "клевете на ветерана". Тем самым он отклонил апелляционную жалобу Навального и его адвокатов, которые требовали оправдать оппозиционера. 

"Приговор мирового судьи участка N321 от 20 февраля 2021 года - оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Курышева. "Будем обжаловать в кассации", - прокомментировал решение суда адвокат Вадим Кобзев.

Многочисленные нарушения

Сам Навальный, участвовавший в заседании по видеосвязи из колонии, указывал - так же, как и его адвокаты, - на множество процессуальных нарушений в деле и требовал, чтобы его признали невиновным и немедленно освободили. "Все это дело подделка, так же, как и подписи ветерана Артеменко", - заявлял политик.  Потерпевший - 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко от участия в судебном процессе отказался.

В зал суда поддержать Навального пустили его супругу Юлию. Кроме того, в суд были допущены несколько десятков представителей СМИ. Суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении заключения эксперта, который пришел к выводу, что в материалах дела имеются поддельные подписи потерпевшего Артеменко.

"В ходе судебного разбирательства у защиты возникли сомнения о подлинности подписей потерпевшего Артеменко в материалах дела, и мы обратились к специалисту. Согласно заключению эксперта, более 50 подписей Артеменко из материалов дела сделаны одним человеком, пять подписей - другим", - сказал адвокат Вадим Кобзев.
Суд, однако, отказал защите в удовлетворении ходатайства о назначении почерковедческой экспертизы.

Дело о "клевете на ветерана"

В феврале мировой судья приговорила Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете. Дело было возбуждено после того, как Навальный назвал "продажными холуями" и "предателями" героев агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором среди прочих снялся Игнат Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.

Данный приговор был фактически объединен с решением Симоновского суда Москвы, который в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН о замене Навальному условного наказания на 3,5 года заключения в колонии общего режима - то есть на срок, который в 2014 году был назначен оппозиционеру по делу "Ив Роше".

С учетом того, что Навальный еще не отбыл наказание по делу "Ив Роше", окончательно ему было назначено три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 850 тыс. руб. С учетом пребывания Навального под домашним арестом и стражей ему предстоит провести в колонии около 2,5 лет.

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