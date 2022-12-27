Загадочные смерти миллионеров из РФ: самоубийство или нет?

С начала 2022 года в РФ произошла целая серия смертей представителей российской элиты. При этом многие такие случаи объявлены суицидом. Но, по ряду признаков, могут таковым не являться.

Целый ряд смертей при загадочных обстоятельствах в 2022 году среди российских миллионеров и представителей элиты, часть из которых были связаны с нефтегазовой отраслью, вызывает много вопросов. Некоторые из них были названы самоубийствами. Но так ли это на самом деле? DW - о том, что известно о самых громких из них.

Гибель Антова в Индии

25 декабря Павел Антов, 65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области от партии "Единая Россия", основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции "Владимирский стандарт", выпал из окна гостиницы в индийском штате Одиша. По сообщениям СМИ, речь может идти о суициде. Как напомнили российские СМИ, после избрания депутатом Антов возглавил рейтинг Forbes самых богатых депутатов и госслужащих России.

Как пишет издание "Фокус" , по основной специальности Антов был военным врачом-психиатром. В свое время он окончил Военно-медицинскую академии имени Кирова в Ленинграде. В июне 2022 года Антов написал в соцсетях пост, раскритиковав войну России против Украины и авиаудары по Киеву: "Из-под завалов вытащили девочку, отец девочки, кажется, погиб. Мать пытаются вытащить краном - она застряла под плитой. По правде говоря, иначе как террором это назвать крайне сложно". Позже он изменил свой пост, написав, что это было "досадное недоразумение" и "техническая ошибка".

Как сообщают российские СМИ, в Индию Антов прилетел в сопровождении троих друзей, чтобы отметить свое 65-летие. За два дня до его смерти в отеле, где кампания остановилась, был найден мертвым один из друзей депутата. По данным владимирского издания "Зебра ТВ", речь идет о 61-летнем предпринимателе из Йошкар-Олы Владимире Быданове.

Смерти в "Лукойле"

1 сентября в Москве погиб глава совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы, где проходил лечение. В прессе были высказаны совершенно противоположные версии случившегося. По одной из них, причиной смерти якобы стало самоубийство. Как сообщало издание Obozrevatel, Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Также ранее у него якобы диагностировали депрессию.

Владимир Путин и Равиль Маганов, ноябрь 2019 года Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

СМИ писали, что Маганов выпал с шестого этажа, на теле были обнаружены характерные для падения травмы, предсмертной записки при нем не нашли. Равиль Маганов работал в структурах "Лукойла" с 1993 года, в должности первого вице-президента - с 2006 года, в 2020 году стал председателем совета директоров компании "Лукойл".

А в мае 2022 года в Мытищах нашли мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла", миллиардера Александра Субботина . В Следственном комитете РФ сообщили, что причиной стала острая сердечная недостаточность. Российские СМИ писали о том, что 43-летний Субботин умер во время антипохмельного сеанса у шаманов.

Загадочные смерти в "Газпроме"

Несколько загадочных смертей, в том числе причисленных к самоубийствам, произошло среди высших управленцев "Газпрома" и близких к нему структур. В конце января 2022 года, еще до вторжения России в Украину, совершил самоубийство 60-летний топ-менеджер "Газпром инвеста" Леонид Шульман . По данным российских СМИ, окровавленное тело с глубокими резаными ранами лежало на полу в ванной, на ее бортике нашли строительный нож. Полицейские также обнаружили записку, в которой Шульман жаловался на невыносимые боли. Следователи усомнились в подлинности предсмертной записки.

С начала года погибли нескольких бывших топ-менеджеров "Газпрома" и связанных с ним фирм Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

25 февраля замдиректора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности Александра Тюлякова нашли повешенным в его квартире в Санкт-Петербурге. Рядом с ним также лежала предсмертная записка. Ее содержание не разглашается.

5 июля в Ленинградской области был найден мертвым Юрий Воронов, гендиректор транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг". Как выяснили СМИ, компания Воронова специализировалась, в том числе, на выполнении подрядов "Газпрома" в Арктике. Воронова обнаружили в бассейне его дома с огнестрельным ранением в голову. Рядом с ним лежал травматический пистолет. Судмедэксперты считают, что смерть бизнесмена наступила от выстрела в упор, а следователи отрабатывают несколько версий, в том числе и криминальные.

Гибель Аваева и его семьи в Москве

18 апреля в московской квартире полиция обнаружила трупы бывшего вице-президента Газпромбанка, миллионера Владислава Аваева, его жены и 13-летней дочери. По сообщению информагентства ТАСС, в руке у Аваева был пистолет. Приоритетная версия следствия - Аваев сам убил своих близких, после чего покончил с собой. Причина - ревность и семейная драма. Примечательно, что Владислав Аваев упоминался в СМИ как один из учредителей компании "Карбоникс", которая производит "костезамещающие углеродные импланты".

Здание Газпромбанка в Петербурге Фото: picture alliance / Russian Look

По данным издания meduza, другим учредителем этой компании является дочь замглавы "Ростеха", генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева. Как заявил СМИ бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев (редакции неизвестно, является ли Игорь Николаевич Волобуев сыном генерала Николая Волобуева. - Ред.), который после российского вторжения в Украину уехал из России в Киев, он не верит в самоубийство Аваева, гибель которого и его близких считая инсценировкой.

Параллели с гибелью Владислава Аваева многие находят и в смерти 24 марта миллиардера, главы крупной российской компании "МедСтом", связанной с передовыми технологиями в медицине, Василия Мельникова. Он, а также его жена Галина и двое маленьких сыновей были найдены мертвыми со следами ножевых ранений в квартире в Нижнем Новгороде. Детали этой трагедии пока до конца не установлены. Как написал "Коммерсант", следствие среди прочих рассматривает версию, что Мельников мог убить своих родных и затем покончить собой, но родные и соседи не верят в такое предположение, указывая, что в семье были хорошие отношения.

Смерть Протосени и членов его семьи в Испании

Другой громкий случай произошел 19 апреля в испанском Льорет-де-Маре. В полицию поступил звонок от Федора Протосени, сына бывший топ-менеджер НОВАТЭКа Сергея Протосени. Его семья арендовала виллу в этом курортном городке. По словам Федора, он на протяжении нескольких часов пытался дозвониться из Франции до своей матери, но она не подходила к телефону. После звонка полиция отправилась на виллу, где обнаружила три трупа - родителей Федора и его сестры.

По версии испанской полиции, миллионер Сергей Протосеня убил жену и дочь, а затем повесился в саду. Полиция склоняется к версии семейной драмы. Но не исключает, что произошло тройное убийство, а гибель главы семейства была выдана за суицид. "Мой отец не убийца", - заявил Федор Протосеня британским СМИ.

Загадочная гибель миллионеров

В начале марта российский нефтегазовый магнат, выходец с УкраиныМихаил Уотфорд , урожденный Михаил Толстошея, был найден повешенным в гараже своего дома в британском Суррее. Как пишет издание "Фокус", он сделал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью. По данным израильского издания Cursor, незадолго до смерти Уотфорд признался друзьям, что боится путинского расстрельного списка, "в который он сам попал два года назад".

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