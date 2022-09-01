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Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа Маганов погиб после падения из окна ЦКБ

Сергей Ромашенко
45 мин. назад

Равиль Маганов проходил лечение в отделении больницы на шестом этаже. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.

https://www.dw.com/ru/glava-soveta-direktorov-lukojla-maganov-pogib-posle-padenia-iz-okna-ckb/a-62992894

Глава совета директоров российского нефтяного концерна ЛУКОЙЛ Равиль Маганов погиб после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщили в четверг, 1 сентября, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позднее факт смерти Маганова РБК подтвердили и в ЦКБ, не уточнив при этом, что именно произошло.

Согласно источникам, инцидент произошел около 7:30 утра, топ-менеджер выпал из окна, расположенного на шестом этаже. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения. В правоохранительных органах рассматривают самоубийство в качестве одной из версий. При этом Telegram-канал Baza сообщает, что Маганов "мог случайно выпасть из палаты во время курения".

67-летний топ-менеджер проходил лечение в отделении терапии из-за проблем с сердцем. В соседней палате находилась жена Маганова. По данным Baza, предсмертной записки топ-менеджер не оставил. Пресс-служба ЛУКОЙЛа сообщила, что Равиль Маганов "ушел из жизни после тяжелой болезни".

ЛУКОЙЛ призывал к прекращению войны России в Украине

В начале марта совет директоров ЛУКОЙЛа публично выступил за прекращение "вооруженного конфликта" в Украине. В сообщении компании выражалась "озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия".

8 мая в частном доме в деревне Ульянково Мытищинского городского округа было обнаружено тело бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Субботина. Следователи заявили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. На протяжении нескольких дней он вместе с личной охраной находился в гостях у друзей семьи, заявляли в СК.

Жизненный путь Маганова

Равиль Маганов родился в 1954 году в Альметьевске, в Республике Татарстан. Он - брат главы "Татнефти" Наиля Маганова. В 1977 году Равиль Маганов окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина.

1980-х годах он работал в "Лангепаснефтегазе", который вошел в состав ЛУКОЙЛа, созданного в 1991 году. Маганов - автор названия компании ЛУКОЙЛ. С 1993 года он входил в совет директоров ЛУКОЙЛа, а в 2020 году возглавил его. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании.

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