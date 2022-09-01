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Сотрудник компании "Лукойл" (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/I. Pitalev
Экономика и бизнесСША

Суд в США санкционировал арест самолета "Лукойла"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В 2019 году на Boeing 737-7EM тогдашний глава "Лукойла" Вагит Алекперов летал в американский штат Техас. Теперь этот самолет стоимостью 45 млн долларов должен быть арестован.

https://www.dw.com/ru/sud-v-ssa-sankcioniroval-arest-samoleta-lukojla/a-62987762

Суд Южного округа американского штата Техас выдал санкцию на арест самолета Boeing 737-7EM стоимостью 45 млн долларов (44,8 млн евро), принадлежащего "Лукойлу"- крупнейшей в России частной нефтяной компании. Как сообщили в среду, 31 августа, в министерстве юстиции США, выполняющем одновременно функции американской Генпрокуратуры, арест наложен во исполнение санкций, введенных Вашингтоном против России за войну в Украине.

Машина с бортовым номером VP-CLR и серийным номером производителя 34865 совершала полеты в Россию и из РФ, указали в ведомстве.

Последний раз Boeing летал в США в марте 2019 года. Тогда он доставил в Хьюстон (штат Техас) должностных лиц "Лукойла", включая российского олигарха и тогдашнего главы корпорации Вагита Алекперова. По последним данным, самолет находится в России. С сентября 2014 года в отношении "Лукойла" также действуют секторальные санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Борьба с "коррумпированными российскими олигархами"

Действия по аресту лайнера координируются оперативной группой министерства юстиции США KleptoCapture - межведомственной целевой командой в составе сотрудников правоохранительных органов, призванной обеспечить соблюдение масштабных санкций, мер экспортного контроля и экономических контрмер, которые Вашингтон вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввел в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину, говорится в заявлении.

В июне суд в США подписал ордер на арест Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650ER, принадлежавших российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

До этого, 2 марта, в США была создана спецгруппа для борьбы с "коррумпированными российскими олигархами". Министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что его ведомство использует все имеющиеся в распоряжении полномочия, чтобы конфисковать имущество отдельных лиц и компаний, нарушающих санкции.

По словам Гарланда, задачи по борьбе с "коррумпированными российскими олигархами" возлагаются на спецгруппу KleptoCapture, в состав которой вошли следователи Минюста США и других правоохранительных органов, аналитики и прочие эксперты.

"Мы используем все возможности, чтобы расследовать, арестовывать и преследовать тех, чьи криминальные деяния позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну. Выражусь со всей ясностью: если вы нарушаете наши законы, мы привлечем вас к ответственности", - пообещал тогда Меррик Гарланд.

Алекперов досрочно покинул пост главы "Лукойла"

Вагит Алекперов в апреле решил досрочно покинуть пост главы "Лукойла", а также выйти из совета директоров компании. Олигарх возглавлял "Лукойл" с 1993 года. Совет директоров "Лукойла" в начале марта выступал за "скорейшее прекращение вооруженного конфликта" в Украине.

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