Задержанному после стрельбы под Чикаго предъявили обвинения

Роберту К., задержанному после стрельбы в пригороде Чикаго Хайленд-Парке, во вторник, 5 июля предъявили обвинение в убийстве семи человек. "Это - только первые из целого ряда обвинений", - пояснил в этой связи прокурор округа Лейк в штате Иллинойс Эрик Райнхарт.

Он ожидает, что 21-летнему подозреваемому придется предстать перед судом в связи с еще несколькими десятками обвинений. Между тем в случае признания мужчины виновным в семи убийствах первой степени (категория тяжких убийств в законодательстве США) стрелку грозит пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

Эрик Райнхарт добавил, что 6 июля прокуратура Хайленд-Парка подаст в суд заявление с целью исключить возможность выхода подозреваемого из СИЗО под залог до вынесения приговора. Обвинитель объявил, что намерен добиваться запрета на продажу в стране винтовок, подобных тем, которыми пользовался нападавший во время парада 4 июля. Ранее с подобным требованием выступил президент страны Джо Байден, однако Конгресс его не поддержал.

Стрельба во время парада под Чикаго

Во время парада по случаю Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парке молодой мужчина устроил стрельбу по участникам мероприятия, в результате которой погибли семь человек и более 30 получили ранения. По данным полиции, злоумышленник сделал около 70 выстрелов по скоплению людей с крыши близлежащего предприятия.

По данным полиции, установить личность нападавшего помогло использованное им оружие. Власти не сообщают подробностей, однако, судя по данным телеканала NBC, на винтовке, оставленной мужчиной на месте преступления, были обнаружены следы его ДНК.

Органы, ведущие расследование, сообщают, что злоумышленник был одет в женский наряд, - возможно, для маскировки.

Судя по всему, преступление тщательно планировалось в течение нескольких недель. По данным полиции, Роберт К. уже попадал в сферу ее внимания, однако ему удалось приобрести оружие легальным путем. В общей сложности в доме его отца полиция обнаружила пять единиц огнестрельного оружия.

В сентябре 2019 года, реагируя на звонок родственника Роберта К., утверждавшего, что тот грозит "всех убить", полицейские провели у молодого человека обыск и обнаружили 16 ножей, кинжал и меч. Однако стражи порядка не нашли признаков, указывающих на наличие огнестрельного оружия. Ранее, в апреле 2019 года, Роберт К. предпринимал попытку самоубийства.

Ужесточение контроля над оборотом оружия

25 июня президент США Джозеф Байден подписал закон об усилении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Документ предполагает введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года, а также выделение 15 млрд долларов на финансирование услуг по охране психического здоровья граждан и обеспечение безопасности учебных заведений. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение пяти лет приобретать огнестрельное оружие и предусматривает выделение штатам 750 млн долларов в виде грантов на программы кризисного вмешательства.

Участившиеся случаи массовых убийств в США

Закон был принят на фоне участившихся в стране случаев массовых убийств из огнестрельного оружия. Так, 15 мая 18-летний белый подросток застрелил 10 чернокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк. А 24 мая в начальной школе города Ювалде в штате Техас в результате стрельбы погибли 19 детей и трое взрослых, включая самого нападавшего.

В Вашингтоне и еще 300 городах США 11 июня прошли многотысячные демонстрации с требованием ограничить свободную продажу оружия.

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