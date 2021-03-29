Стрельба в США: предполагаемый "иллинойский стрелок" взят под стражу

Подозреваемый в массовом убийстве из огнестрельного оружия участников и зрителей парада по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, был задержан полицией под городом Лейк-Форест в штате Иллинойс. Об этом местные власти сообщили на брифинге вечером в понедельник, 4 июля (по местному времени).

Сообщается, что мужчина был замечен полицейским, который хотел остановить его автомобиль. Кримо попытался скрыться, но после короткой погони был задержан. В настоящий момент он находится под стражей, его везут в полицейское управление Хайленд-Парка.

Стрельба на параде под Чикаго

В результате стрельбы, открытой неизвестным 4 июля на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, погибли не менее шести человек. Еще 36 получили ранения.

По словам представителя полиции Хайленд-Парка Криса О'Нила, винтовка, из которой, предположительно, и велась стрельба, была обнаружена на крыше предприятия, расположенного неподалеку от места ЧП.

Ужесточение контроля над оборотом оружия

25 июня президент США Джозеф Байден подписал закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Документ предполагает введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года, а также выделение 15 млрд долларов на финансирование услуг по охране психического здоровья граждан и обеспечение безопасности учебных заведений. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение пяти лет приобретать огнестрельное оружие и предусматривает выделение штатам 750 млн долларов в виде грантов на программы кризисного вмешательства.

Участившиеся случаи массовых убийств

Закон был принят на фоне участившихся в стране случаев массовых убийств из огнестрельного оружия. Так, 24 мая в начальной школе города Ювалде в штате Техас в результате стрельбы погибли 19 детей и трое взрослых, включая самого нападавшего.

Незадолго до этого, 15 мая, 18-летний белый мужчина застрелил 10 темнокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк.

В Вашингтоне и еще 300 городах США 11 июня прошли многотысячные митинги сторонников ограничения свободной продажи оружия.

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