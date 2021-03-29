В США прошли многотысячные протесты против свободной продажи оружия

В Вашингтоне и еще 300 городах США в субботу, 11 июня, прошли многотысячные митинги сторонников ограничения свободной продажи оружия. Больше всего протестующих собралось в Вашингтоне - по оценке агентства AP, около 30 тысяч человек приняли участие в акции протеста.

Они собрались на Национальной аллее в центре американской столицы с транспарантами "Страху не место в школах" и "Защитите людей, а не оружие". Ранее активисты расставили на аллее 45 тысяч белых ваз с цветами - по одной в память о каждом человеке, погибшем в стране от огнестрельного оружия в 2020 году.

Поводом для проведения митингов стали два эпизода массовых убийств из огнестрельного оружия, произошедших в США за последний месяц. 15 мая 18-летний белый мужчина застрелил 10 темнокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк. А 24 мая в начальной школе в техасском городке Ювалд старшеклассник открыл стрельбу, в результате которой погибло 19 детей и двое учителей.

Организаторами митингов 11 июня выступила общественная организация March For Our Lives. Ее возглавляют выпускники школы в Паркланде, штат Флорида, где в 2018 году вооруженный подросток расстрелял 17 человек. В марте 2018 года им удалось собрать в Вашингтоне на аналогичный митинг более 200 тыс. человек.

Джо Байден поддержал требования демонстрантов

Экс-президент США Дональд Трамп после стрельбы в Техасе заявил, что такие случаи - "не повод разоружать законопослушных граждан", а различные меры контроля над оружием "ничего не сделали для предотвращения произошедшего ужаса". Вместо этого Трамп предложил направить усилия на изменение системы безопасности в школах. Эти заявления Трампа прозвучали на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

Действующий президент США Джо Байден 11 июня, напротив, поддержал протестующих. "Сегодня молодые люди по всей стране снова вышли на марш с March For Our Lives, чтобы призвать Конгресс принять разумные правила контроля за оборотом оружия, которые поддерживают большинство американцев и владельцев оружия. Я присоединяюсь к ним, повторяя свой призыв к Конгрессу: сделайте что-нибудь", - написал Байден в Twitter.

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