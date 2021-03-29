 В результате стрельбы в американском Баффало погибли 10 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2022

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Мир

В результате стрельбы в американском Баффало погибли 10 человек

По данным ФБР, у злоумышленника, устроившего стрельбу в супермаркете в Баффало, мог быть экстремистский мотив.

Полиция на месте преступления в Баффало

Полиция на месте преступления в Баффало

В американском городе Баффало (штат Нью-Йорк), как минимум 10 человек погибли от рук злоумышленника, устроившего стрельбу в супермаркете в субботу, 14 мая. Еще три человека получили ранения. 

Полиции удалось задержать стрелявшего. По данным СМИ, им являлся 18-летний белый мужчина. В ФБР полагают, что он мог руководствоваться праворадикальными мотивами. "Мы расследуем это дело как преступление, совершенное по мотивам ненависти, а также как проявление экстремизма с расистским мотивом", - пояснил следователь.

Инцидент произошел в квартале города, где проживает в основном чернокожее население. Вооруженный винтовкой и одетый в бронежилет мужчина открыл огонь по посетителям магазина - сначала перед супермаркетом, потом внутри него.

По данным онлайн-издания BNO News, нападавший вел трансляцию происходящего в интернете.

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    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

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    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

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    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

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