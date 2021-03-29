В результате стрельбы в американском Баффало погибли 10 человек

В американском городе Баффало (штат Нью-Йорк), как минимум 10 человек погибли от рук злоумышленника, устроившего стрельбу в супермаркете в субботу, 14 мая. Еще три человека получили ранения.

Полиции удалось задержать стрелявшего. По данным СМИ, им являлся 18-летний белый мужчина. В ФБР полагают, что он мог руководствоваться праворадикальными мотивами. "Мы расследуем это дело как преступление, совершенное по мотивам ненависти, а также как проявление экстремизма с расистским мотивом", - пояснил следователь.

Инцидент произошел в квартале города, где проживает в основном чернокожее население. Вооруженный винтовкой и одетый в бронежилет мужчина открыл огонь по посетителям магазина - сначала перед супермаркетом, потом внутри него.

По данным онлайн-издания BNO News, нападавший вел трансляцию происходящего в интернете.

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