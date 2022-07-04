Стрельба на параде близ Чикаго: не менее шести человек погибли, 24 ранены

Не менее шести человек погибли и 24 получили ранения в понедельник, 4 июля, в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго. Подозреваемый, по всей вероятности, открыл огонь с крыши, сообщила полиция Хайленд-Парка.

Ее представитель Крис О'Нил, взявший на себя руководство операцией на месте происшествия, призвал жителей близлежащих центральных районов оставаться в укрытиях, пока идет розыск подозреваемого. В районе ЧП была обнаружена винтовка, из которой, предположительно, и велась стрельба.

Свидетели описали подозреваемого как "белого мужчину в возрасте от 18 до 20 лет".

"Многочисленные сотрудники правоохранительных органов отреагировали на происшествие и оцепили периметр вокруг центра Хайленд-Парка", - сообщили в администрации города с населением около 30 тысяч человек. Хайленд-Парк расположен примерно в 40 километрах к северу от центра Чикаго.

Белый дом соболезнует

Президент США Джо Байден и его супруга выразили соболезнования семьям жертв трагедии. "Джилл и я шокированы бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия, которое в очередной раз повергло в горе американское общество", - говорится в заявлении главы государства, которое распространила пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, он дал указание привлечь федеральные правоохранительные органы к поиску стрелка, который к моменту публикации заявления президента США находился на свободе. "Я буду внимательно следить за ситуацией по мере того, как мы будем узнавать больше о тех, чьи жизни были потеряны, и молиться за тех, кто находится в больнице с тяжелыми ранениями", - пообещал Байден.

Ужесточение контроля над оборотом оружия

Глава Белого дома 25 июня подписал закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Документ предполагает введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года, а также выделение 15 млрд долларов на финансирование услуг по охране психического здоровья граждан и обеспечение безопасности учебных заведений. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение пяти лет приобретать огнестрельное оружие и предусматривает выделение штатам 750 млн долларов в виде грантов на программы кризисного вмешательства.

Участившиеся случаи массовых убийств

Закон был принят на фоне участившихся в стране случаев массовых убийств из огнестрельного оружия. Так, 24 мая в начальной школе города Ювалде в штате Техас в результате стрельбы погибли 19 детей и трое взрослых, включая самого нападавшего.

Незадолго до этого, 15 мая, 18-летний белый мужчина застрелил 10 темнокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк.

В Вашингтоне и еще 300 городах США 11 июня прошли многотысячные митинги сторонников ограничения свободной продажи оружия.

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