Стрельба на параде близ Чикаго: не менее шести человек погибли, 24 ранены

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Инцидент произошел на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго. Преступник, по всей видимости, вел огонь с крыши.
Не менее шести человек погибли и 24 получили ранения в понедельник, 4 июля, в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго. Подозреваемый, по всей вероятности, открыл огонь с крыши, сообщила полиция Хайленд-Парка.
Ее представитель Крис О'Нил, взявший на себя руководство операцией на месте происшествия, призвал жителей близлежащих центральных районов оставаться в укрытиях, пока идет розыск подозреваемого. В районе ЧП была обнаружена винтовка, из которой, предположительно, и велась стрельба.
Свидетели описали подозреваемого как "белого мужчину в возрасте от 18 до 20 лет".
"Многочисленные сотрудники правоохранительных органов отреагировали на происшествие и оцепили периметр вокруг центра Хайленд-Парка", - сообщили в администрации города с населением около 30 тысяч человек. Хайленд-Парк расположен примерно в 40 километрах к северу от центра Чикаго.
Президент США Джо Байден и его супруга выразили соболезнования семьям жертв трагедии. "Джилл и я шокированы бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия, которое в очередной раз повергло в горе американское общество", - говорится в заявлении главы государства, которое распространила пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, он дал указание привлечь федеральные правоохранительные органы к поиску стрелка, который к моменту публикации заявления президента США находился на свободе. "Я буду внимательно следить за ситуацией по мере того, как мы будем узнавать больше о тех, чьи жизни были потеряны, и молиться за тех, кто находится в больнице с тяжелыми ранениями", - пообещал Байден.
Глава Белого дома 25 июня подписал закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Документ предполагает введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года, а также выделение 15 млрд долларов на финансирование услуг по охране психического здоровья граждан и обеспечение безопасности учебных заведений. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение пяти лет приобретать огнестрельное оружие и предусматривает выделение штатам 750 млн долларов в виде грантов на программы кризисного вмешательства.
Закон был принят на фоне участившихся в стране случаев массовых убийств из огнестрельного оружия. Так, 24 мая в начальной школе города Ювалде в штате Техас в результате стрельбы погибли 19 детей и трое взрослых, включая самого нападавшего.
Незадолго до этого, 15 мая, 18-летний белый мужчина застрелил 10 темнокожих в супермаркете городе Баффало в штате Нью-Йорк.
В Вашингтоне и еще 300 городах США 11 июня прошли многотысячные митинги сторонников ограничения свободной продажи оружия.
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