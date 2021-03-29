Сенат США одобрил легкое ужесточение законодательства об оружии

Сенат США после двух случаев кровопролитной стрельбы в школах в минувшем месяце проголосовал за легкое ужесточение законодательства об оружии. Cоответствующий законопроект вечером в четверг, 23 июня, поддержали 65 сенаторов, 33 были против. Этот документ вступит в силу, если его одобрит Палата представителей Конгресса и подпишет президент США Джо Байден.

Это первый случай ужесточения законодательства об оружии в США почти за 30 лет. Законопроект предусматривает усиленную проверку покупателей оружия в возрасте до 21 года. Отдельные штаты должны будут получать финансовые премии за временное изъятие оружия у потенциально опасных граждан. Предусмотрено также ассигнование миллиардных сумм на усиление безопасности в школах и психологическую помощь пострадавшим.

Политический успех в Конгрессе

Демократы выступали за более серьезное ужесточение законодательства, но натолкнулись на сопротивление республиканцев, которые в Сенате имеют блокирующее меньшинство. Тем не менее эксперты считают успехом уже тот факт, что демократам и республиканцам вообще удалось согласовать текст законопроекта об оружии на фоне нынешней глубокой поляризации общества в США.

В мае два случая кровопролитной стрельбы в США вызвали новый раунд дискуссий об ужесточении законодательства об оружии. В штате Нью-Йорк 18-летний юноша - по всей видимости, из расистских побуждений - застрелил в одном из супермаркетов и возле него 10 человек, а в штате Техас другой 18-летний убил в одной из начальных школ 19 детей и двух учительниц.

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