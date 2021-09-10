Зачем Асад приезжал к Путину и при чем тут Лукашенко?

Президент Сирии Башар Асад встретился в Москве с Владимиром Путиным. За четыре дня до этого президент РФ принимал Александра Лукашенко. Сергей Елкин о неудачном тайминге сирийского правителя.
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Асад прибыл в Россию с необъявленным визитом. В ходе встречи Путин раскритиковал присутствие иностранных войск в Сирии, которые, по его словам, мешают восстановлению этой страны.
Москва и Минск согласовали и опубликовали 28 союзных программ интеграции, однако эксперты говорят, что в документах нет конкретики - и что никаких новых обязательств они не создают.