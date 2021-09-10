 Зачем Асад приезжал к Путину и при чем тут Лукашенко? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.09.2021

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Россия

Зачем Асад приезжал к Путину и при чем тут Лукашенко?

Президент Сирии Башар Асад встретился в Москве с Владимиром Путиным. За четыре дня до этого президент РФ принимал Александра Лукашенко. Сергей Елкин о неудачном тайминге сирийского правителя.

Карикатура Сергея Елкина - сирийский правитель Башар Асад идет в сторону Кремля. Навстречу ему Александр Лукашенко с мешком долларов за плечами: Товарищ Башар Асад, можешь уже не ходить - я забрал все гроши.

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    Автор: Сергей Елкин


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