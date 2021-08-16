За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.