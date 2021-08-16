За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
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Парижское соглашение по климату стало главным достижением мирового сообщества в деле борьбы с глобальным потеплением за последнюю четверть века. Однако на пути к достижению целей документа по-прежнему много препятствий.