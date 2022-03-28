 За Немцовым перед убийством следили те же сотрудники ФСБ, что и за Навальным | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2022

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Россия

За Немцовым перед убийством следили те же сотрудники ФСБ, что и за Навальным

Слежка за Борисом Немцовым началась сразу после того, как он стал добиваться расширения санкций против окружения Путина. Следили за ним те же сотрудники ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Навального.

Портрет Бориса Немцова на траурной акции в Новосибирске, 2020 год

Портрет Бориса Немцова на траурной акции в Новосибирске, 2020 год

За российским оппозиционным политиком Борисом Немцовым в течение года до его убийства следили те же сотрудники ФСБ, которые, вероятно, были связаны с покушениями на других оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова, следует из обнародованных в понедельник, 28 марта, результатов расследования, проведенного совместно журналистами The Insider, Bellingcat и британской медиакомпании ВВС.

Как отмечается в расследовании, слежка за Немцовым началась в 2014 году, сразу после того, как он на фоне российской аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе стал активно выступать за расширение санкций против окружения президента РФ Владимира Путина, и прекратилась 21 февраля 2015 года - за несколько дней до убийства политика в центре Москвы. При этом в последнюю поездку за Немцовым сотрудники ФСБ уже не отправились. Из базы бронирования билетов следует, что за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ - Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.

Имена Сухарева и Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова. Авторы расследования установили, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следовал за Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ - Алексей Кривощеков.

Опровержение из Кремля

В Кремле заявили, что власти России не имеют отношения к событиям, о которых говорится в расследовании. "Все это похоже на очередную утку,"- сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ФСБ на запрос ВВС не ответили.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в его убийстве были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них - бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера считают расследование незавершенным, поскольку заказчик преступления так и не был установлен. Политическую ответственность за убийство они возлагают на Путина.

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    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


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Убийство Бориса Немцова: что упустило следствие (02.11.2020)

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