За кражу книг из библиотек Европы задержаны 9 граждан Грузии

В ходе операции в Грузии и ряде стран ЕС были задержаны члены банды, воровавшей в европейских библиотеках старинные русские книги, сообщил Европол. Грузинские власти проводят расследование.

Европейским следственным органам удалось выйти на след преступников, воровавших из европейских библиотек старинные русские книги. Как сообщил в четверг, 25 апреля, Европол , 23 и 24 апреля в Грузии, Латвии, Литве, Франции и Эстонии были задержаны семь подозреваемых с грузинским гражданством, еще двое находятся под судебным надзором во Франции.

Согласно сообщению европейского полицейского ведомства, в Грузии и Латвии было задействовано более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в 27 местах. Помимо ареста четырех подозреваемых, они также изъяли более 150 книг. Одну из книг, похищенных во Франции, уже удалось вернуть.

Украдено не менее 170 редких книг

В общей сложности преступная группа, как предполагается, несет ответственность за кражу в 2022 и 2023 годах не менее 170 редких книг из национальных и исторических библиотек в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. Целью похитителей были в основном книги русских писателей, в частности первые издания Александра Пушкина или Николая Гоголя. Финансовый ущерб оценивается приблизительно в 2,5 млн евро. "Некоторые из украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что фактически делает их невозвратными", - говорится в сообщении Европола.

Ведомство указывает, что власти Грузии начали расследование с целью установления личности и местонахождения нескольких членов организованной преступной группы. При поддержке и финансировании Евроюста была сформирована совместная следственная группа с участием Франции, Грузии, Литвы, Польши, Швейцарии, а также Европола.

Как правило, кража книг совершалась по одинаковой схеме: преступники выдавали себя за исследователей русской литературы XIX века, используя поддельные паспорта. Получив доступ к ценным изданиям, они делали фотокопии каждой страницы старинной книги, при следующем посещении заказывали ту же самую книгу и заменяли ее на принесенную с собой высококачественную копию.