За что во дворце президента Польши задержали двух политиков

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский из Партии "Право и справедливость" (PiS) объявил голодовку. Свое задержание он считает актом политической мести за то, что боролся с коррупцией будучи главой антикоррупционного ведомства, а себя называет политическим заключенным. Об этом Каминский написал в письме министерству юстиции. Его бывший заместитель Мачей Васик также объявил голодовку, о чем сообщила его жена. По информации частного телевизионного канала TVN, и Каминский, и Васик 11 января были переведены из СИЗО в Варшаве в тюрьму. В свою очередь, замминистра юстиции Польши Мария Эйхарт заявила, что если политик оказался в тюрьме, это ещ не значит, что он политзаключенный.

Почему были задержаны политики

После заключения под стражу Каминского и Васика их однопартийцы из PiS, которая сейчас является крупнейшей оппозиционной партией, намерены начать акции протеста. До своего задержания политики принадлежали к числу самых влиятельных в стране. На посту главы МВД в национал-консервативном правительстве Моравецкого Каминский руководил полицией и спецслужбами. Его заместитель Васик считался в министерстве его правой рукой. С момента смены власти в декабре 2023 года оба они представляли оппозиционную фракцию PiS в парламенте.

Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминский Фото: Leszek Szymañski/PAP/picture alliance

9 января Каминский и Васик были задержаны в президентском дворце в Варшавеи отправлены за решетку. Из здания резиденции их вывели в наручниках, как сообщило онлайн-издание Onet. По решению суда оба политика должны были отправиться в тюрьму, в декабре 2023 их приговорили к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий в 2007 году. Тогда Каминский возглавлял антикоррупционное ведомство.

"Это символический конец бесправия PiS. Этой священной коровы больше нет", - сказал в интервью DW либеральный депутат Дариуш Йонский. Совсем иначе видят эту ситуацию члены и сторонники PiS. Перед зданием тюрьмы в районе Грошов в ночь на 11 января собрались депутаты от этой партии. Они требовали освобождения своих соратников. Глава партии Ярослав Качиньский назвал заключение Каминского и Васика "местью" и "чудовищным скандалом". Он повторил свои обвинения в адрес нового правительства, которым, по его мнению "руководят извне" с целью "уничтожить польское государство".

Как происходило задержание

Первая попытка 9 января арестовать оппозиционных политиков не завершилась успехом. Когда полицейские появились у них дома, те уже направлялись на встречу с президентом страны. Президент Анджей Дуда, который вышел из того же политического лагеря и никогда не скрывал своей близости к PiS, пригласил Каминского и Васика на мероприятие в своей резиденции. На нем Дуда демонстративно назначил двух их соратников своими советниками и похвалил их патриотизм. Одна из фотографий в Сети показывает политиков в очень хорошем настроении.

Сторонники PiS вместе с главой партии Качиньским возле тюрьмы в Грошово Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

После встречи Каминский и Васик на территории дворца встретились с журналистами и ответили на их вопросы. В Польше установлена "темная диктатура", сказал Каминский польским СМИ и заявил о "серьезном государственном кризисе". По словам Васика, Польша движется в направлении "тоталитарного государства". "Справедливость восторжествует, зло проиграет",- заявили они и вернулись в здание. Когда Дуда коротко оставил свою резиденцию, чтобы принять участие в одной встрече за пределами дворца, полицейские вошли в здание и задержали экс-министра МВД и его заместителя.

Реакции на задержание экс-министра и его заместителя

"Я лично глубоко потрясен", - сказал Дуда комментируя этот арест. Он назвал обоих политиков "кристально честными" людьми, которые боролись с коррупцией. "Я не успокоюсь до тех пор, пока министр Каминский и его заместитель не окажутся на свободе", - пообещал польский президент. На фоне призывов к протестам, на которых изначально были требования, направленные против реструктуризации общественных СМИ, а теперь и на освобождение оппозиционных политиков, он также обратился к землякам, чтобы те сохраняли спокойствие и протестовали мирно. В свою очередь, глава польского правительства Дональд Туск подчеркнул, что не хочет обострять политические разногласия, а лишь объяснить президенту ошибочность его мнения.

Мачей Васик, заместитель экс-главы МВД Польши Фото: Leszek Szymañski/PAP/picture alliance

Но Дуда не меняет своей позиции. Он считает, что нынешняя ситуация является следствием долгой и сложной юридической истории. Каминский и Васик в марте 2015 года были осуждены судом первой инстанции и приговорены к трем годам лишения свободы. Но президент Дуда сразу после того, как пришел к власти в конце 2015 года, помиловал их, еще до того как приговор вступил в силу. Тем самым он позволил им занять министерские посты в тогдашнем правительстве PiS. Верховный суд в июне 2022 года счел это решение незаконным, судебный процесс был возобновлен во второй инстанции. В декабре 2023 был вынесен окончательный приговор. Согласно ему Каминский и Васик были приговорены к двум годам лишения свободы и лишились своих депутатских мандатов. Оба категорически не согласны с этим решением. "Только с применением физического насилия можно лишить меня моего места в Сейме", - заявил Каминский.

Путем выхода из сложившегося кризиса может стать помилование Дудой Каминского и Васика. Но президент не хочет этого делать, потому что признает тем самым, что его первое решение о помиловании было ошибкой. PiS при помощи президента Дуды, форсируя реформу юстиции во время своего правления, фактически привела к двоевластию и хаосу. Национально-консервативные силы в Польше признают только те решения суда, которые дают преимущества PiS. А решение судей, которые были назначены вследствие реформы, не принимаются в ЕС. "Президент играет в очень опасную игру", - комментирует ситуацию главный редактор газеты Rzeczpospolita. А его коллега Зузанна Дабровская называет Каминского и Васика "торпедами " в борьбе национал-консервативной оппозиции против правительства Туска.

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