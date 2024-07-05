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YouTube заблокировал каналы Z-артистов Шамана и Гагариной

Ася Миллер
5 июля 2024 г.

Ранее Евросоюз включил Полину Гагарину и певца Шамана в 14-й пакет санкций против России за их участие в концертах, прославляющих войну РФ в Украине, и выступления на оккупированных территориях.

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Ярослав Дронов (Шаман)
Ярослав Дронов (Шаман)Фото: Komsomolskaya Pravda/Imago Images

Видеохостинг YouTube в четверг, 4 июля, заблокировал официальные каналы певцов Ярослава Дронова (Шаман) и Полины Гагариной, которые попали в 14-й пакет санкций Евросоюза против России. "Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я - русский", - прокомментировал решение хостинга Шаман в своем Telegram-канале.

Под блокировку попали также каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова - актера и автора шоу "Эмпатия Манучи", гости которого публично поддерживают вторжение РФ в Украину.

По данным СМИ, официальные каналы российских артистов были заблокированы после обращения комиссии по радио и телевещанию Литвы в Google и YouTube.

Ранее стало известно об исчезновении нескольких страниц исполнителей из РФ со стримингового музыкального сервиса Spotify. Среди них также оказались Шаман, Чичерина, Гагарина, Лепс и Олег Газманов. Помимо этого, из базы Spotify были удалены песни группы "Любэ", лидер которой Николай Расторгуев подпал под санкции ЕС еще в октябре 2022 года.

 

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