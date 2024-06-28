Spotify удалил аккаунты певцов из РФ, попавших под санкции

Музыкальный стриминговый сервис исключил из своей базы страницы исполнителей, чьи имена значатся в 14-м пакете санкций. В их числе - Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина, Юлия Чичерина и "Любэ".

Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких российских исполнителей, против которых Европейский Союз в начале недели ввел санкции за активную поддержку войны России против Украины. Об этом сообщил в четверг, 27 июня, российский Telegram-канал "Родной звук". "Мы заметили, что сервис удалил аккаунты артистов, попавших под санкции ЕС и США: в их карточках исчезли все песни, а некоторые аккаунты даже не доступны в поиске", - говорится в сообщении.

В числе "пострадавших" - Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов, Шаман,Юлия Чичерина, группа "Любэ" и "возможно, другие", указал канал. При этом "их музыка" в YouTube и Apple Music по-прежнему доступна, отмечает "Родной звук".

Днем ранее он же сообщал, что страницы ряда российских исполнителей - "преимущественно рэперов" - в Spotify подверглись хакерской атаке. "Фото артистов меняется на ссылку на Telegram-канал взломщиков, где и осуществляется продажа взломанного аккаунта", - написал "Родной звук", уточнив позже, что, в отличие от песен "санкционных артистов", все релизы рэперов остались на месте.

Spotify приостановил работу в РФ в апреле 2022 года

Крупнейший в мире стриминговый сервис Spotify, содержащий в своей базе музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, был основан в Стокгольме в 2006 году. Его услугами пользуется более 600 млн человек в месяц, около трети из них - по платной подписчике.

В России сервис был официально запущен в июле 2020 года. С апреля 2022-го Spotify приостановил работу в стране из-за военного вторжения РФ в Украину. Позже компания официально закрыла свой офис в России и ликвидировала юридическое лицо.

14-й пакет санкций вступил в действие 24 июня

Совет Евросоюза 24 июня окончательно одобрил 14-й пакет санкций, введенных против России за ее продолжающуюся военную агрессию против Украины. Помимо его главных пунктов, касающихся запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, а также против танкеров так называемого российского теневого флота, ЕС также ввел санкции в отношении 61 юридического лица и 55 физических.

В новом санкционном списке среди прочих фигурируют бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, актер Иван Охлобыстин, блогер Вячеслав Манучаров и все "музыкальные исполнители", чьи аккаунты позже удалил Spotify.