 YouTube заблокировал аккаунт Трампа до конца его президентства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

YouTube заблокировал аккаунт Трампа до конца его президентства

Видеохостинг YouTube заморозил аккаунт Дональда Трампа, а также удалил часть нового контента из-за "сохраняющейся вероятности насилия".

Эмблема YouTube

Эмблема YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал официальную учетную запись президента США Дональда Трампа как минимум на семь дней - до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом представители видеосервиса сообщили во вторник, 12 января.

Кроме того, часть видео, загруженных Трампом ранее, была удалена. "После тщательной проверки и из-за опасений сохраняющейся вероятности насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и обнародовали предупреждение в связи с нарушением нашей политики против подстрекательства к насилию", - подчеркивается в заявлении компании. На канале в течение как минимум одной недели нельзя размещать новые видео, а также вести с него прямые трансляции. Срок заморозки может быть продлен.

Часть контента удалили с аккаунта Белого дома

Представители YouTube не уточнили, в связи с каким именно сюжетом обнародовали предупреждение. Кроме того, по данным телеканала CNN, часть контента была удалена с официального канала Белого дома.

В соответствии с политикой видеохостинга, после второго предупреждения следует блокировка на две недели, после третьего - замораживание аккаунта на постоянной основе.

YouTube до недавнего времени оставался одной из немногих крупных американских онлайн-платформ, которые не предприняли каких-либо действий в отношении контента Трампа.

Штурм Конгресса США и последующие блокировки

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter Inc. сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по версии администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, а затем заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram тоже была продлена "на неопределенный срок" - как минимум, до окончания его президентских полномочий. Кроме того, Apple Inc. и Google LLC. удалили со своих платформ приложение Parler, которое используют многие сторонники Трампа, а компания Amazon.com перестала предоставлять ему услуги облачного хостинга.

Смотрите также:

  • урны для голосования в США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    На выбор - два варианта

    Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

  • выступление Берни Сандерса в Мичигане

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Праймериз

    На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

  • неофициальные символы Демократической и Республиканской партий США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    "Ослы" против "слонов"

    Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

  • Хилари Клинтон и Берни Сандерс

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предвыборную гонку продолжают: два демократа…

    На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

  • Тед Круз

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    …и два республиканца

    Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предварительные итоги

    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

  • Дональд Трамп

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

  • Хилари Клинтон

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:21

Как демократы намерены отстранить Трампа от власти

Аудио- и видеофайлы по теме

Блокировка Трампа - акт цензуры или оправданное решение?  

Смогут ли отправить Трампа в отставку за 12 дней  

Также по теме

USA Präsident Trump | Fotograf Doug Mills New York Times

В Европе критикуют отключение Трампа от соцсетей 11.01.2021

Комиссар ЕС Тьерри Бретон сравнил блокировку Трампа в соцсетях с терактами в США 2001 года. Министр экономики Франции потрясен тем, что Twitter самостоятельно принял такое решение.

Реклама

Самые читаемые

Что немцам не советуют говорить в 2021 году  

Что нужно знать о риске и побочных эффектах прививки от коронавируса  

Встреча Санду и Зеленского в Киеве. О чем шла речь?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно