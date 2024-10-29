Yle: В Финляндии наложен арест на госсобственность РФ

В Финляндии наложен арест на примерно 40 объектов российской госсобственности общей стоимостью свыше 35 млн евро. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила служба новостей теле- и радиовещателя Yle со ссылкой на Службу судебных приставов Финляндии.

Арест означает, что объекты нельзя продать или передать.

Большая часть недвижимости находится в Хельсинки, но есть квартиры в Турку на юго-западе страны и в других городах.

Один из конфискованных объектов - Российский центр науки и культуры (РЦНК) на северо-западе столицы, еще один - служебная резиденция генконсульства России в Турку.

Постановление Арбитражного трибунала в Гааге

Действия правоохранительных органов Финляндии связаны с постановлением Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге от апреля 2023 года. Россию обязали выплатить "Нафтогазу" пять млрд долларов США (4,6 млрд евро) в качестве компенсации за убытки, которые национальная украинская энергокомпания понесла в результате российской аннексии украинского Крыма в 2014 году.

"Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", - отмечал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

В пресс-службе "Нафтогаза" указали, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс принудительного исполнения на территории тех стран, где находятся активы РФ.

По данным газеты Helsingin Sanomat, Финляндия, возможно, первая страна, где провели конфискации.

Песков: Будем оспаривать решение в судебном порядке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию. "Мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои интересы, имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов", - привело слова Пескова агентство "Интерфакс".

Helsingin Sanomat 28 октября сообщила, что суд в Финляндии наложил арест на земельный участок РЦНК в Хельсинки. По информации издания, решение об аресте участка земли площадью 3326 квадратных метров вступило в силу 24 октября.