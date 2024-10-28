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В Финляндии арестован российский земельный участок

Жан Рофе
28 октября 2024 г.

Арест на участок земли Российского центра науки и культуры наложен по иску "Нафтогаза". Компания добивается выплаты компенсации, присужденный ей арбитражем в Гааге.

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Судейский молоток
Арест российской государственной собственности связан с иском компании "Нафтогаз"Фото: picture alliance/imageBROKER

Суд в Финляндии наложил арест на земельный участок Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, сообщила в понедельник, 28 октября, газета Helsingin Sanomat. По информации издания, решение об аресте участка земли площадью 3326 квадратных метров вступило в силу 24 октября.

Участок РЦНК был арестован по иску украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз". Она судится с РФ с 2016 года из-за национализации ее активов в Крыму российским государством после аннексии полуострова. В 2023 году арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить украинской компании 5 млрд долларов. Россия отказывается это делать.

Шаг к "восстановлению справедливости"

Это первый успешный арест российских активов за пределами Украины во исполнение решений Гаагского арбитража относительно Крыма, отмечает пресс-служба "Нафтогаза".

По словам главы компании Алексея Чернышова, решение финского суда приблизило "восстановление справедливости". "Поскольку Россия отказывается добровольно платить "Нафтогазу" средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания", - приводятся его слова в пресс-релизе.

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