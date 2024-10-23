Стубб подчеркнул важную роль Финляндии в сдерживании России

Президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул приверженность НАТО и важную стратегическую роль своей страны в сдерживании России. "У нас одна из крупнейших армий в Европе, - заявил он в интервью DW во вторник, 22 октября. - У нас 62 истребителя F-18. Мы только что закупили 64 истребителя F-35. Наряду с Польшей у нас самая большая артиллерия. Мы располагаем современными ракетными системами в воздухе, на земле и на море. Они всегда служили сдерживанию России. Я думаю, что в НАТО мы скорее поставщики, чем потребители безопасности. Именно поэтому нам удалось так быстро вступить в альянс. Наконец, у нас граница с Россией протяженностью в 1340 км, и мы в рамках НАТО сделаем все, чтобы отразить любую российскую агрессию".

Комментируя нынешнюю ситуацию на границе с Россией, Стубб сказал, что сейчас там относительно спокойно, прямой военной угрозы нет. "В то же время Россия является для нас угрозой для безопасности номер один. Почему? Потому что она ведет две войны. Одна - кинетическая - в Украине и другая - гибридная - в Европе. Мы хорошо подготовлены для отражения любых кибератак, саботажа, информационных войн и любого российского вмешательства. Это вмешательство будет лишь нарастать, и самое важное - реагировать на это вместе с союзникам сдержанно, спокойно и скоординированно", - сказал он.

"Россия ведет агрессивную войну и нарушает все возможные нормы международного права будь то Устав ООН, территориальная целостность и суверенитет или ОБСЕ. Я думаю, НАТО важно иметь мощные силы сдерживания, зиждущиеся на войсках, ракетах и ядерном сдерживании", - резюмировал Стубб.

Военно-морской штаб в Ростоке

На вопрос о том, не нарушает ли создание региональной тактической штаб-квартиры ВМС Германии в Ростоке положение договора "2+4" о недопустимости размещения войск НАТО на территории бывшей ГДР, Стубб ответил: " Это не мое дело. Все, что я могу сказать, это то, что мы хотим иметь войска НАТО в Финляндии. Поэтому мы являемся частью Норфолка. Именно поэтому мы держим наземный контингент в рамках сил НАТО в Норфолке, поэтому у нас есть передовые силы в Финляндии. Так что чем больше солдат НАТО будет в Финляндии, тем лучше".

Членство Украины в НАТО

Александр Стубб выразил твердую поддержку вступлению Украины в НАТО. "В конце концов, Украине станет членом НАТО - когда, я не знаю, но приглашение в альянс должно стать неизбежным. Во-вторых, месседж Украины заключается в том, что она нуждается в вооружениях и снятии ограничений на их применение. Финляндия не устанавливала никаких ограничений для использования Украиной вооружений, полученных от Финляндии. И, в-третьих, Украина несет месседж мира и переговоров".

Президент Финляндии выразил уверенность в том, что после президентских выборов в США и до инаугурации нового американского президента откроется окно возможностей для урегулирования войны в Украине. "Именно поэтому Украина выдвинула мирный план из десяти пунктов и план победы. Я надеюсь, что это запустит какую-то дискуссию по поводу мирного соглашения между Украиной и Россией, потому что очевидно, что эта война не может длиться бесконечно. Но лучшее, что мы можем сделать сейчас с точки зрения Европы, - это обеспечить Украину в должной мере финансами, боеприпасами и военной техникой", - указал Александер Стубб.