Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в РФ

Yandex объявил о разделе бизнеса на российскую и международную часть. Российский сегмент будет продан за 475 млрд рублей.

Нидерландская компания Yandex N.V. объявила о разделе бизнеса на международную и российскую часть и о заключении соглашения по продаже своего сегмента в РФ. Сумма сделки составит 475 миллиардов рублей, говорится в заявлении компании , опубликованном в понедельник, 5 февраля.

Как сообщается, контроль над российским "Яндексом" перейдет закрытому паевому инвестиционному фонду "Консорциум.Первый", в который войдут несколько предприятий: созданное менеджерами "Яндекса" FMP, паевой фонд "Лукойла" "Аргонавт", а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария "Инфинитум" Павла Прасса и предпринимателя Александра Рязанова. Материнскую компанию МКАО "Яндекс" зарегистрируют в Калининградской области.

При этом нидерландская Yandex N.V. должна будет сменить название и прекратить использовать бренды "Яндекса" до 31 июля текущего года. Контроль над нидерладской компанией разделят сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож и иностранные акционеры. Как отмечается, Волож продолжит развивать стартапы Nebius, TripleTen, Avride и Toloka.

Сооснователь "Яндекса" осудил войну РФ против Украины

В июне 2022 года Аркадий Волож подпал под европейские санкции из-за российского вторжения в Украину. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В августе 2023 года Волож впервые публично осудил войну России против Украины. "Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - говорилось в заявлении предпринимателя.

"Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", - указал Волож.

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