"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на "ОВД-Инфо"

"Яндекс" удалил ссылку на сайт "ОВД-Инфо" из поисковой выдачи, заметила "Медиазона" в субботу, 25 декабря. Сайт показывается только с включенным VPN, без него поиск выдает только ссылки на социальные сети правозащитного проекта.

Роскомнадзор ранее в тот же день заблокировал сайт и потребовал от соцсетей удалить аккаунты "ОВД-Инфо". Решение о блокировке 20 декабря принял Луховицкий суд Московской области. Проект обвинили в "оправдании деятельности экстремистских и террористических объединений". В "ОВД-Инфо" считают блокировку "актом государственной цензуры" и будут обжаловать решение суда.

Основной партнер "ОВД-Инфо" - правозащитный центр "Мемориал", ликвидировать который требует прокуратура. Официальной причиной, по которой "ОВД-Инфо" был объявлен "иностранным агентом",было получение финансирования от этого правозащитного центра.

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