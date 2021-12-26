 ″Яндекс″ удалил из поисковой выдачи ссылку на ″ОВД-Инфо″ | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2021

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Россия

"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на "ОВД-Инфо"

Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" по обвинению в оправдании экстремизма и терроризма. Правозащитники называют это "актом государственной цензуры".

Сайт ОВД-Инфо

Сайт "ОВД-Инфо"

"Яндекс" удалил ссылку на сайт "ОВД-Инфо" из поисковой выдачи, заметила "Медиазона" в субботу, 25 декабря. Сайт показывается только с включенным VPN, без него поиск выдает только ссылки на социальные сети правозащитного проекта.

Роскомнадзор ранее в тот же день заблокировал сайт и потребовал от соцсетей удалить аккаунты "ОВД-Инфо". Решение о блокировке 20 декабря принял Луховицкий суд Московской области. Проект обвинили в "оправдании деятельности экстремистских и террористических объединений". В "ОВД-Инфо" считают блокировку "актом государственной цензуры" и будут обжаловать решение суда.

Основной партнер "ОВД-Инфо" - правозащитный центр "Мемориал", ликвидировать который требует прокуратура. Официальной причиной, по которой "ОВД-Инфо" был объявлен "иностранным агентом",было получение финансирования от этого правозащитного центра.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

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