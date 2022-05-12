Кто вышел в финал ''Евровидения-2022'': все 25 участников в порядке выступления

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В финал конкурса в Турине участники из 20 страны вышли по итогам двух полуфиналов. А представители "большой пятерки" были известны еще до начала конкурса. Все участники финала "Евровидения-2022" - в фотогалерее DW.
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Имена всех финалистов конкурса определились по итогам второго полуфинала. Украина двумя днями ранее получила путевку в финал "Евровидения". В нем выступит и Германия.
Многие кандидатки на выход в финал конкурса в Турине не справились с волнением, в том числе, одна из фавориток - Корнелия Якобс из Швеции. Тем не менее телезрители увидят ее в финальном шоу.
Kalush Orchestra выступит в финале конкурса 14 мая, а также - представители Армении, Молдовы, Литвы и еще шесть участников первого полуфинала, в котором должна была выступать и Россия.