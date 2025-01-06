WP: Тарифные планы Трампа могут быть скорректированы

Помощники избранного президента США Дональда Трампа изучают тарифные планы, которые будут применяться ко всем странам, но распространяться только на критически важный импорт. Об этом в понедельник, 6 января, сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, в случае имплементации речь будет идти об отступлении от предвыборных обещаний, озвучивавшихся республиканцем ранее - во время кампании он говорил об "универсальных" пошлинах в размере 10-20% на весь импорт в США.

Тем не менее даже в таком виде меры буквально "перевернут глобальную торговлю и будут иметь серьезные последствия для экономики и потребителей США", отметило издание.

Тарифы для защиты ряда секторов

По данным двух источников, речь идет о протекционизме в отношении нескольких секторов - в частности, об оборонной промышленности - за счет тарифов на сталь, железо, алюминий и медь; о медицинской сфере - за счет пошлин на шприцы, иглы, ампулы и фармацевтическую продукцию; а также о производстве энергии - облагался бы импорт аккумуляторов, редкоземельных минералов и даже солнечных батарей.

По данным собеседников издания никаких решений еще не принято, ведется процесс планирования.

Пока неясно также, как эти планы пересекаются с заявленным Трампом намерением наложить 25-процентные тарифы на Мексику и Канаду и дополнительные 10-процентные пошлины - на Китай, если они не примут мер по сокращению миграции и наркотрафика, отмечает WP.

Трамп обрушился на WP с критикой

После публикации материала на него отреагировал сам Трамп.

"В статье в Washington Post со ссылкой на так называемые анонимные источники, которых не существует, неверно утверждается, что моя тарифная политика будет свернута", - написал он в соцсети Truth Social. "Это неверно. Washington Post знает, что это неверно. Это еще один пример фейковых новостей", - заявил политик.

Европейский Союз хорошо подготовлен к возможному повышению тарифов новой администрацией США, отмечал координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner) в интервью агентству AFP, опубликованном 1 января.

Германия не должна пытаться угодить новой администрации США, выполняя любые ее требования, уверен он. С другой стороны, следует спокойно относиться к каким-либо нелюбезным высказываниям из Вашингтона и реагировать на них с холодной головой, подчеркнул трансатлантический координатор.