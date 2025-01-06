WP: Тарифные планы Трампа могут быть скорректированы

WP: Тарифные планы Трампа могут быть скорректированы6 января 2025 г.
Помощники избранного президента США Дональда Трампа изучают тарифные планы, которые будут применяться ко всем странам, но распространяться только на критически важный импорт. Об этом в понедельник, 6 января, сообщила газета The Washington Post (WP).
По ее данным, в случае имплементации речь будет идти об отступлении от предвыборных обещаний, озвучивавшихся республиканцем ранее - во время кампании он говорил об "универсальных" пошлинах в размере 10-20% на весь импорт в США.
Тем не менее даже в таком виде меры буквально "перевернут глобальную торговлю и будут иметь серьезные последствия для экономики и потребителей США", отметило издание.
Тарифы для защиты ряда секторов
По данным двух источников, речь идет о протекционизме в отношении нескольких секторов - в частности, об оборонной промышленности - за счет тарифов на сталь, железо, алюминий и медь; о медицинской сфере - за счет пошлин на шприцы, иглы, ампулы и фармацевтическую продукцию; а также о производстве энергии - облагался бы импорт аккумуляторов, редкоземельных минералов и даже солнечных батарей.
По данным собеседников издания никаких решений еще не принято, ведется процесс планирования.
Пока неясно также, как эти планы пересекаются с заявленным Трампом намерением наложить 25-процентные тарифы на Мексику и Канаду и дополнительные 10-процентные пошлины - на Китай, если они не примут мер по сокращению миграции и наркотрафика, отмечает WP.
Трамп обрушился на WP с критикой
После публикации материала на него отреагировал сам Трамп.
"В статье в Washington Post со ссылкой на так называемые анонимные источники, которых не существует, неверно утверждается, что моя тарифная политика будет свернута", - написал он в соцсети Truth Social. "Это неверно. Washington Post знает, что это неверно. Это еще один пример фейковых новостей", - заявил политик.
Европейский Союз хорошо подготовлен к возможному повышению тарифов новой администрацией США, отмечал координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner) в интервью агентству AFP, опубликованном 1 января.
Германия не должна пытаться угодить новой администрации США, выполняя любые ее требования, уверен он. С другой стороны, следует спокойно относиться к каким-либо нелюбезным высказываниям из Вашингтона и реагировать на них с холодной головой, подчеркнул трансатлантический координатор.