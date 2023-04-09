WP: ЧВК "Вагнер" пыталась приобрести оружие у Турции

"Группа Вагнера" пыталась приобрести оружие для войны против Украины у члена НАТО - Турции, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на секретные документы, ставшие предметом утечки.

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" пыталась приобрести оружие для войны против Украины у Турции, входящей в НАТО. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает американская газета The Washington Post (WP). Журналисты проанализировали данные, ставшие доступными в результате утечки десятков засекреченных разведдокументов, часть из которых была подготовлена Пентагоном.

Получить доступ к планам ЧВК удалось в результате электронной прослушки и перехвата сообщений, отмечает WP. В начале февраля члены "Группы Вагнера" встречались "с собеседниками в Турции с целью закупки оружия и оборудования" у турецкой стороны для боевых действий в Мали и Украине, говорится в одном из отчетов. Утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита подтвердил, что его страна "может приобрести оружие у Турции", действуя в интересах компании Евгения Пригожина.

Неизвестно, знали ли власти Турции об усилиях ЧВК

Неизвестно, знало ли турецкое правительство о попытках ЧВК "Вагнер" приобрести оружие и принесли ли они плоды, пишет издание. Представитель правительства Турции отказался от комментариев. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос WP.

По словам одного из представителей оборонного ведомства США, многие из попавших в общественный доступ документов, по-видимому, были подготовлены зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли и других высокопоставленных военных чиновников. Документы были выложены 28 февраля и 2 марта на чат-платформе Discord, популярной среди геймеров. Материалы загрузил на сервер пользователь под ником "Wow Mao".

Пентагон расследует "слив" документов

Изображения ряда документов также распространялись на платформе 4chan и попали, как минимум, в Telegram и Twitter. По крайней мере, в одном случае слайд, который первоначально был обнародован на Discord, был модифицирован таким образом, чтобы создать впечатление, что в войне погибло меньше российских солдат, чем предполагают в Пентагоне, пишет WP.

Газета The New York Times (NYT) ранее сообщила, что Пентагон расследует "слив" секретных военных документов, которые связаны с подготовкой украинских военных. Один из источников NYT констатировал, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны украинских чиновников, поскольку у Киева не было доступа к некоторым документам, попавшим в сеть.

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