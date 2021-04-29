WhatsApp начинает блокировать звонки и сообщения несогласных с передачей данных

Мессенджер WhatsApp начинает блокировать звонки и сообщения пользователей, отказавшихся принять новую политику конфиденциальности. Начиная с субботы, 15 мая, юзеры, которые не согласились с измененным пользовательским соглашением смогут лишь отвечать на входящие звонки и сообщения. А позже - в течение нескольких недель - им полностью откажут в возможности отправлять сообщения и звонить, а также получать уведомления о входящих сообщениях.
В начале января 2021 года администрация мессенджера WhatsApp внесла в пользовательское соглашение пункт, согласно которому персональные данные его пользователей предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. Юзерам предлагалось принять новые правила до 8 февраля, чтобы продолжать работу с ним.
Жители ЕС не обязаны принимать новые требования WhatsApp
При этом жителям Евросоюза, согласно европейскому законодательству в области защиты данных, соглашаться с изменениями необязательно, сообщил 7 января официальный представитель компании WhatsApp редакции onlinemarketing.de. "Чтобы избежать всяческих сомнений: в европейском регионе WhatsApp все еще не передает данные пользователей компании Facebook для того, чтобы компания Facebook могла улучшить свои продукты или рекламу", - цитирует издание его слова.
В июне 2020 года корпорация Facebook проиграла в Германии судебный спор с ведомством по картелям. Федеральная судебная палата Германии (BGH) заявила, что администрация данной соцсети не имеет права без согласия пользователей сводить воедино их личные данные, собранные с помощью сторонних сервисов, в частности принадлежащих ей WhatsApp и Instagram, а также сайтов и приложений других операторов, к которым соцсеть может получить доступ через интерфейс. Ранее Федеральное ведомства по картелям сочло, что соцсеть доминирует на интернет-рынке Германии и злоупотребляет этим для сбора и анализа данных пользователей без их согласия. Корпорация Facebook купила WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов.
Facebook потерпел поражение в судебном разбирательстве в Ирландии
Между тем накануне американская корпорация Facebook, которой принадлежит WhatsApp, потерпела поражение в судебном разбирательстве в Ирландии. Верховный суд в Дублине отклонил требование технологического гиганта остановить расследование о трансфере данных из ЕС в США, которое ведет ирландская комиссия по защите данных (DPC). Таким образом, ирландский регулятор сможет запретить передачу личных данных пользователей Facebook, главный европейский офис которого находится в Ирландии, из Евросоюза в Соединенные Штаты.
Австрийский юрист Макс Шремс, который ведет многолетние судебные разбирательства с европейским представительством социальной сети Facebook, написал в Twitter, что данный запрет может быть введен в течение ближайших двух месяцев.
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Автор: Григорий Аросев