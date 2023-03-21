Взрыв на аэродроме в РБ: связаны ли с ним новые репрессии?

100 административных и 20 уголовных дел в неделю - белорусские силовики задерживают "неблагонадежных" людей после взрыва на аэродроме в Мачулищах. Но действительно ли поводом для новых репрессий стал этот инцидент?

Белорусские силовики после взрыва на аэродроме в Мачулищах изучают связи людей, ранее попавших в их поле зрения. Об этом 19 марта в эфире гостелеканала СТВ заявил замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Михаил Бедункевич. По его словам, речь о людях, которые "возможно, дали согласие на выполнение каких-то заданий, могут быть членами скрытых ячеек по взаимодействию с зарубежными центрами принятия решений". В управлении не исключают, что граждане Беларуси могли получать "задания" из-за рубежа, связанные с "экстремистской, террористической деятельностью" или "проведением актов диверсии, террористических актов".

Двумя днями ранее пресс-служба МВД заявила, что ГУБОПиК проводит до 20 обысков в день. За минувшую неделю более 100 человек были привлечены к административной ответственности, возбуждено более 20 уголовных дел "в отношении лиц, совершивших преступления экстремистской направленности". Стал ли поводом для новой волны репрессий в Беларуси взрыв на аэродроме в Мачулищах?

Кого задерживали после взрыва в Мачулищах

Взрывы на белорусском военном аэродроме в Мачулищах под Минском произошли утром 26 февраля. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL сообщило, что в результате диверсии серьезно поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, который использовался для наведения ракет на цели в Украине. Через несколько дней, 3 марта, стало известно, что самолет вылетел на ремонтный завод в Таганрог. В BYPOL также заявили, что диверсию совершили белорусские партизаны, и что все причастные покинули территорию РБ.

Аэродром в Мачулищах. Фото из архива, 2022 год Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Белорусские власти в первые дни отрицали инцидент, тем не менее, по стране прокатилась волна массовых обысков и задержаний. В начале марта правозащитный центр "Весна" сообщил, что КГБ проводит обыски и арестовывают людей, преследовавшихся по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 годы.

Позже стало известно о задержаниях и допросах в Минске спортивных стрелков, страйкболистов и реконструкторов. По данным правозащитников, правоохранительные власти пытались выяснить, не знакомы ли задержанные с человеком по фамилии Якутик. В середине марта Телеграм-канал "Белые халаты" сообщил о задержаниях не менее 20 психологов и психотерапевтов, от которых требовали предоставить информацию о "неблагонадежных" пациентах.

Версия властей

7 марта заявили белорусские власти сообщили о задержании виновных в "инциденте". Александр Лукашенко заявил, что силовики задержали более 20 человек по подозрению в подрыве российского самолета-разведчика А-50 на аэродроме в Мачулищах. По его словам, главный подозреваемый - проживавший в Крыму уроженец Кривого Рога с гражданством России и Украины, который был "завербован спецслужбой Украины". Речь шла о 30-летнем Николае Швеце, видео его задержания в и допроса опубликовали провластные СМИ и телеграм-каналы.

8 и 9 марта государственный телеканал ОНТ выпустил сюжеты об "организации" диверсии, "исполнителе" и "пособниках". В них сообщалось, что Швец был завербован СБУ, в Беларусь попал через Россию. Его помощниками были названы белорусы Виталий Якутик и Михаил Демин, которые якобы помогали Швецу с дронами и оборудованием для диверсии. Украинка Алла Яцута должна была эвакуировать его из РБ, а когда это не удалось, убежище в Минске помогла найти врач-психотерапевт Евгения Точицкая, утверждали авторы сюжета. В настоящее время некоторые из этих людей, в частности, Точицкая, находятся за границей.

Связаны ли задержанные с BYPOL?

Руководитель BYPOL Александр Азаров в разговоре с DW сообщил, что Николай Швец не имеет какого-либо отношения к диверсии, ответственность за которую ранее взяло на себя объединение бывших силовиков. "Данный человек нам не знаком, мы заявляли и заявляем, что исполнители выехали и находятся за рубежом. Будут ли они давать информацию прессе, пока непонятно, до сих пор мы этот вопрос с ними не решили", - заявил Азаров.

Глава BYPOL Александр Азаров Фото: DW

Он не исключает, что инцидент в Мачулищах мог стать поводом для усиления репрессий, но считает, что репрессии продолжались бы, даже если бы взрыва не было. "Силовики должны показывать результат, заводить новые дела, с каждым разом все больше. Нельзя сказать, мол, мы всех "экстремистов" привлекли к ответственности - нужно показывать, что в этом месяце на пять человек больше, чем в прошлом. Если их нет, их придумают и назначат", - рассуждает Азаров.

Силовики не ожидали, что в Беларуси осталось протестное движение, и "это их очень разозлило", уверен глава BYPOL. "Они думали, что партизан нет, все "сидят под плинтусом", как выражался Карпенков (Николай Карпенков - бывший руководитель ГУБОПик, сейчас замминистра внутренних дел - Ред.), а потом оказалось, что партизаны в Беларуси все еще есть и они готовы бороться. Поэтому и пошли "зачистки", - считает Азаров.

Почему задерживают представителей определенных групп?

Задержания представителей одной сферы или профессии руководитель BYPOL называет "пропагандистским ходом для запугивания людей", поскольку такие репрессивные меры имеют больший резонанс.

В правозащитном центре "Весна", в свою очередь, говорят, что в правоохранительных органах на протяжении многих лет существует "мода" на задержания по определенным статьям или определенных групп людей. В свое время это были "комментаторы в соцсетях, люди, донатившие в фонды поддержки политзаключенных, родственники политзаключенных, люди, попавшие на фотографии во время протестов или те, кто жаловался на побои в РУВД".

"Недавно в ГУБОПиК появился отдел, который занимается исключительно преследованием людей в ТикТоке. Таким образом, правоохранители выполняют план", - объясняют правозащитники. Усиление репрессий и увеличение количества задержаний они связывают со взрывом в Мачулищах. По информации "Вясны", задержания происходят во всех регионах, много обращений поступает из Минской и Гомельской областей, Могилева.

"Причина нынешних репрессий ровно такая же как и в 2020 году - желание продемонстрировать, что любое несогласие с действиями администрации Лукашенко влечет за собой тюрьму", - отмечает юрист советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления (НАУ) Михаил Кирилюк. По его словам, несмотря на аресты и эмиграцию из Беларуси, в стране остались сотни тысяч людей, которые против Лукашенко, а, значит, задержания будут продолжаться.

"Я не думаю, что невиновному человеку, которого посадили в тюрьму будет легче, если он узнает, что это произошло из-за того, что в Мачулищах был взорван самолет. Глобальная причина - его посадили из-за того, что Лукашенко у власти, и пока это не изменится, он будет сажать людей, которые хотя бы издалека, хотя бы на полпроцента похожи на тех, кто может угрожать его власти", - резюмирует юрист.

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