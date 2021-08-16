Вывод войск США из Афганистана: Байден улетел и вернуться не обещал

Афганистан оказался под фактическим контролем движения "Талибан". США вывозят своих граждан из Кабула. Местные жители остаются с талибами один на один, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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В международном аэропорту афганской столицы царит хаос. Люди в панике пытаются сесть на самолеты, чтобы бежать от талибов. Американские солдаты делают предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу.
Ряд СМИ сообщают о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал от талибов в Оман. Душанбе опроверг информацию, что самолет с Гани входил в воздушное пространство Таджикистана.