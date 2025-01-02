Вытинанка в списке ЮНЕСКО: как ее возрождают в Беларуси

В 2024 году белорусскую вытинанку внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. DW - об истории и возрождении этого искусства.

В декабре 2024 года вытинанка - традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси - была включена в список нематериального культурного наследия человечества. Как возникла белорусская вытинанка? Чем она отличается от польской и украинской? Когда началось возрождение этого искусства в РБ? И почему оно интересно белорусам в эмиграции? Об этом - у DW.

Искусство вырезания узоров из бумаги известно с 16 века

"Белорусская вытинанка уже давно должна была быть включена в список наследия ЮНЕСКО", - убеждена белорусская художница Надя Бука. По ее мнению, вытинанка представляет большую ценность для национальной культуры, "несет наш культурный код, наши традиции".

Искусство вырезания узоров из бумаги известно на белорусских землях с 16 века. Вытинанка могла использоваться как элемент сохранности печатей на документах. Позже, когда бумага стала более доступна, - в качестве декора. Белорусы вырезали занавески, скатерти, также вытинками украшали иконы, стены, мебель. "Это было, скорее всего, из-за бедности, но тем самым развивалось и народное искусство", - говорит художница.

В разных регионах это творчество называли по-разному: выстриганка, вырыванка, выбиванка. Бука отмечает, что вытинанка есть и у украинцев, и у поляков, но белорусская отличается, главным образом, симметрией и цветами. Чаще всего, использовали сочетание белого и красного, или белого и синего. Есть и традиционные сюжеты, один из самых известных - дерево жизни. Популярны были также рождественские и пасхальные вытинанки, кроме того, белорусы обращались к темам поминовения предков, семьи, урожая.

Выставка Нади Буки в Риме, 2024 год Фото: Nadia Buka/dw

Как в Беларуси возродили вытинанку

К 20 веку белорусская вытинанка, к сожалению, приходит в упадок, уступая место фотографии и изобразительному искусству. Постепенное возрождение традиционного белорусского искусства начинается в 1980-х. У его истоков была художница и преподаватель из города Молодечно (Минская область) Виктория Червонцева.

"Она учила не только самой технике, как вырезать из цветной бумаги. Она также обучала и символам, знакам, которые взяла еще от своих предков, от своих бабушек и дедушек", - рассказывает Бука.

Собеседница отмечает, что включению вытинанки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО предшествовала тридцатилетняя работа большого количества белорусских художников и исследователей, которые "хотели показать, что есть люди, которые в наше время занимаются вытинанкой".

"Это возрождение только нам присущего традиционного искусства, но только уже в современной форме. И мы несем это на суд обществу и показываем это в разных интерпретациях. Я - как сюрреалист, кто-то работает больше с открытками, кто-то разрабатывает плакаты в стиле вытинанки, но все равно в основе лежит наше белорусское традиционное искусство, наши истоки", - отмечает собеседница.

Работы Нади Буки в технике вытинанки (бутинанки) Фото: Nadia Buka/dw

Бутинанки Нади Буки - "наболевшие, насущные, философские, социальные"

Надя Бука работает в собственной технике вырезания из бумаги, которую называет бутинанка. Бутинанки, в отличие от традиционных вытинакок, не симметричны, кроме того, в них гораздо больше цветов, сюжеты - "наболевшие, насущные, философские, социальные". "Все, что в моем сердце, в душе просто изображаю вот в этих современных белорусских так называемых бутинанках. Но я художник-символист, и поэтому там все равно заложены символы и знаки", - делится собеседница.

По словам художницы, после того как вытинанку признали нематериальным культурным наследием, интерес к ней вырос. В студию Нади Буки в Варшаве приходит все больше белорусов, которые хотят научиться этой технике: "Когда ты находишься в эмиграции, за границей, ты все равно хочешь сохранить свою аутентичность, белорусскость, традиции. Этим и занимается наше белорусское искусство".