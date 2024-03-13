Высшее образование в Германии стало более популярным

Во второй раз после пандемии число тех, кто решил получать высшее образование в немецком вузе, возросло. Студенты-иностранцы сыграли в этом немаловажную роль.

В Германии продолжает расти число тех, кто решает получать высшее образование. По новым данным, опубликованным Федеральным статистическим ведомством в Висбадене в среду, 13 марта, в 2023 году документы в немецкие вузы подали 481 500 человек. Этот показатель растет второй раз подряд: в 2022 году количество первокурсников было на 1,6 процента меньше.

Самые популярные специальности

Около 40 процентов первокурсников выбрали правоведение, экономику или социальные науки. К наиболее востребованным специальностям также относятся инженерные науки (26 процентов). Почти каждый десятый начал изучать математику или естественные науки. 10 процентов приходятся на гуманитарные специальности. На медицину или другие учебные программы, связанные со здоровьем, были зачислены 7 процентов от общего числа первокурсников.

Иностранные студенты в Германии

После того, как в 2021 и 2022 годах число начавших обучение в немецких университетах выросло за счет студентов, приехавших из-за рубежа, в прошлом году среди первокурсников преобладали немцы. Однако их все еще меньше, чем до пандемии.

В общем студенты не из Германии составляют около 16 процентов от всех учащихся. На первом курсе в прошлом году обучались 130 500 иностранцев. Их количество непрерывно растет начиная с 2020 года. Всего же в немецких вузах в зимнем семестре 2023/2024 обучались 2,9 миллиона человек. Причем в последние годы общее число студентов несколько сократилось. Новый тренд, вселяет оптимизм.



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