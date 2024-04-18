Выдворение россиян из Латвии: истории не сдавших латышский

Более 1000 граждан России, постоянно проживающих в Латвии и не сдавших экзамен по госязыку, получили предупреждения о выдворении. Почти 70 процентов из них - люди старше 60 лет. DW собрала несколько историй.

В апреле Латвия начала высылать граждан РФ, которые не отреагировали на предварительное требование национальной миграционной службы урегулировать свой статус пребывания в стране и не сдали экзамен на знание государственного языка. На сегодняшний день покинуть страну должны 27 граждан России, получивших предписания о выезде.

На начало 2024 года миграционная служба Латвии отправила предупреждения о возможном выдворении 1167 гражданам России. Все они попали под действие поправок в закон об иммиграции, принятых после вторжения России в Украину в 2022 году. Согласно этим поправкам, виды на постоянное жительство в Латвии, выданные гражданам РФ, утратили силу в сентябре 2023. Для дальнейшего проживания в стране россиян обязали подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС - а для этого представить подтверждение знания латышского языка на уровне А2 и справку о наличии финансовых ресурсов. На сдачу экзамена по государственному языку и оформление постоянного вида на жительство власти отвели два года.

Экзамен на знание госязыка: в чем причина требований Латвии

Депутаты партии "Национальное объединение", инициировавшие поправки к закону об имиграции, тогда объяснили новые правила необходимостью укрепления позиций госязыка, создания единого информационного пространства и интеграции общества. В феврале 2024 года Конституционный суд в Риге указал, что наличие паспорта РФ у резидентов Латвии "создает риски для национальной безопасности", так как они "решили установить отношения лояльности и солидарности с Россией, став ее гражданами". Суд подтвердил, что новые правила соответствуют конституции страны, отметив, что геополитическая ситуация в регионе Балтийского моря находится под влиянием "агрессивной военной и гибридной активности России".

Здание парламента Латвии Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

Сдать экзамен по госязыку обязали около 25 тысяч граждан РФ, проживающих в Латвии. Депутат от партии "Национальное объединение" Рихард Колс объяснил DW, что от граждан РФ требуют сдать экзамен на элементарное знание языка: "Я не говорю, что латышский язык легко выучить, но это вопрос уважения к стране, в которой живешь".

Однако сдать экзамен на знание латышкого с первого раза удается не всем. Некоторым срок пересдачи языкового экзамена впоследствии продлили на два года. Почти 70 процентов россиян, получивших предупреждение о возможном выдворении, - пожилые люди старше 60 лет. Корреспондент DW поговорил с некоторыми из них.

"В России у меня никого нет": история Риммы Ильиной

Среди тех, кто в 2023 году получил письмо с предупреждением о возможном выдворении, - 72-летняя Римма Ильина. Почти половину своей жизни она прожила в Даугавпилсе, куда вместе с мужем переехала в 1977 году из Эстонии. До распада СССР женщина работала оформителем интерьеров в даугавпилсской центральной городской больнице, а после обретения Латвией независимости стала самостоятельным художником. "Чтобы работать в больнице, я сдавала латышский язык на категорию. Но, к сожалению, этот документ уже не принимают", - рассказала Ильина. Когда появились новые требования к знанию латышского языка, готовиться к экзамену Римме ей помогала подруга. Женщина говорит, что дважды пыталась сдать экзамен, но в обоих случаях неудачно. Она объясняет это проблемами со слухом.

Российское гражданство Римма Ильина получила в начале 2000-х годов: "В архиве Латвии мои документы с подтверждением рабочего стажа потеряли, поэтому я не смогла оформить местную пенсию. Муж уговорил взять российский паспорт, чтобы у нас была российская пенсия. Сейчас она в районе 120 евро, в зависимости от курса валют". При этом нападение России на Украину Ильина осуждает: "Безусловно, это вторжение, это невозможно опровергнуть".

Пока что Римме Ильиной продлили ВНЖ на два года, и она надеется, что за это время сумеет сдать экзамен на знание латышского языка. Возможность переезда в Россию женщина даже не рассматривает: "Я пыталась представить себе, (что случится. - Ред.) если меня депортируют. Просто выйду в чистое поле и погибну, там у меня никого нет". Женщина задается вопросом, какую национальную угрозу для Латвии представляют люди в ее возрасте: "Мы же просто старики".

"Я уже не интегрируюсь в общество": история Любови Семенченко

69-летняя Любовь Семенченко родилась и прожила всю свою жизнь в Даугавпилсе, там же проработала медсестрой в городской поликлинике. Говорит, что все это время обходилась без использования латышского языка и пользовалась паспортом негражданина Латвии, который давал почти те же права и привилегии, что и латвийским гражданам.

В октябре 2023 года врачи сообщили Семенченко, что ей поставлен тяжелый диагноз - онкологическое заболевание четвертой стадии. Незадолго до этого она провалила экзамен по латышскому языку. На повторный экзамен женщина заявку не подала, поскольку, по ее словам, не получила на него приглашение. Однако в Центре государственного языка Латвии утверждают, что отправляли Семенченко уведомление о повторном экзамене на мобильный номер, сообщает латвийский портал RUS LSM.

Акция протеста перед российским посольством в Риге в марте 2022 года Фото: Alexander Welscher/dpa/picture alliance

После того, как Семенченко не сдала экзамен на знание языка, ее лишили ВНЖ, пенсии, медицинской помощи за счет государства и социальных выплат: она опекает 16-летнего внука, на содержание которого получает пособие. В итоге средства на жизнь и лечение женщине собрали через пожертвования. Cборы объявляла местная активистка Ольга Петкевич. После публикаций в латвийской прессе государственные выплаты Семенченко восстановили и перечислили ей все деньги за предыдущий период.

В начале апреля женщина сообщила DW, что ей по состоянию здоровья позволили не сдавать экзамен на знание госязыка. Однако аннулированный ВНЖ и новые миграционные требования она воспринимает с обидой. "Если доживу до 70 лет, то зачем мне латышский? Я уже никогда не интегрируюсь в их общество," - рассуждает Семенченко. Говорить с DW о своих политических взглядах по отношению к руководству РФ она не захотела, отметив, что "война - это всегда плохо".

Пожилым сложнее сдавать экзамен

Ольга Петкевич, помогавшая Любови Семенченко, защищает права жителей Даугавпилса, где больше всего граждан России, которым грозит депортация. Она напоминает, что многие из них переехали в Латвию еще до обретения страной независимости, то есть не совсем по своей воле: их отправляли сюда из других республик СССР по распределению после окончания профессионального образования. После распада СССР многие остались жить в Латвии, некоторые с тех пор ни разу не посетили Россию, подчеркивает правозащитница: "И многие из них брали гражданство РФ, когда политическая ситуация была другая: тогда президенты Латвии и России пожимали друг другу руки".

Отношение к поправкам в закон об иммиграции в Латвии неоднозначное. Многие обращают внимание на то, что среди тех, кого могут выдворить из страны, - люди пожилого возраста. Ольга Петкевич объясняет большую долю пожилых людей особенностями состояния их здоровья и длительностью бюрократической процедуры. Нередко, говорит Петкевич, это одинокие люди, страдающие хроническими заболеваниями и не всегда отслеживающие корреспонденцию: "Некоторые из них видели компьютер по телевизору - как они могут самостоятельно записаться на экзамен? Это нюансы, которые не были учтены законом". Собеседники более молодого возраста, с которыми связался корреспондент DW, отказались общаться для публикации.

Россияне в Латвии: споры о понятии "депортация"

В связи с поправками в закон об имиграции в обществе возникла и другая дискуссия - вокруг понятия "депортация". В 2023 году местное издание TVNET оштрафовали за интервью с депутатом Сейма Алексеем Росликовым, который в прямом эфире употребил термин "депортация", рассуждая о том, что грозит россиянам, не сдавшим экзамен по языку.

Согласно решению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), журналисты не смогли сохранить "нейтральный" и "точный" характер материала, а понятие "депортация" было некорректно использовано, так как процесс выдворения граждан России таким образом приравнивается к трагическим событиям, связанным с депортацией жителей Латвии в 1941 и 1949 годах. В своем решении надзорный орган опирался на заключение специалистов из объединения "Центр общественной памяти", Госархива Латвии и музея оккупации Латвии. Эксперты указывают на особенность культурной памяти и восприятие этого термина в странах Балтии. "Массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР, нарушали Женевскую конвенцию 1949 года и несопоставимы с правовыми действиями в связи с принятием поправок в закон об иммиграции", - сказано в заключении специалистов музея оккупации Латвии.

Впрочем, в самом музее на запрос DW ответили, что понятие "депортация" не ограничивается историческим контекстом или текущими политическими условиями. "С моей точки зрения, значение этого слова именно такое, как написано в словаре иностранных слов и толковом словаре Tezaurs.lv (принудительная депортация, переселение, высылка по политическим или уголовным мотивам на основании закона или решения государственных органов)", - говорит руководитель исторического отдела музея оккупации Латвии Гинтс Апалс.

Дом Москвы в Риге Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

Между тем на штраф TVNET отреагировали несколько журналистских организаций как внутри Латвии, так и за ее пределами. Совет по этике СМИ Латвии заявил, что наказание "является несоразмерным". Международная организация "Репортеры без границ" выразила недоумение и обеспокоенность. "Вы забыли, где мы живем. Это не Россия, пора проснуться! Это же цензура!" - написала на своей странице в соцсети X журналист "Re:Baltica" Инга Спринге.

В надзорном органе в ответе на запрос DW сообщили, что СМИ было оштрафовано не по факту использования термина "депортация", а из-за "нарушения обязательств СМИ", и это было подтверждено в ходе судебного заседания в Латвии. "Утверждения о том, что SIA TVNET GRUPA была наказана за использование слова "депортация", являются ложью и дезинформацией", - сообщили в NEPLP. В ведомстве не ответили, будет ли в дальнейшем считаться нарушением использование термина "депортация" как синонима слова "выдворение".